طرد زهران يقلب الطاولة على عجمان

عماد النمر (عجمان)

تسبب طرد حسن زهران مدافع عجمان، في قلب المباراة تماماً، وبعد أن كان «البرتقالي» متقدماً على شباب الأهلي دبي حتى الدقيقة 75، وصاحب الأفضلية والسيطرة على مجريات المباراة، جاءت البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم في وجه اللاعب لتكون بمثابة نقطة التحول في مجريات المباراة، حيث قلب شباب الأهلي دبي تأخره بهدف إلى الفوز بالثلاثة، حيث أدرك ديوب التعادل بركلة جزاء في الدقيقة 76، بعدها انقلبت الصورة تماماً، وسيطر شباب الأهلي دبي على المباراة، وشن هجوماً عنيفاً على عجمان، أسفر عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق لوفانور في الدقيقة 86، وبعدها بدقيقتين فقط سجل ديوب الهدف الثالث، مستغلاً حالة الارتباك الكبيرة التي حدثت في صفوف «البرتقالي».

وظهر ديوب في لقاء مساء أمس منقذاً لفريقه، حينما أدرك التعادل للمرة الثانية لشباب الأهلي دبي، بعد المرة الأولى في اللقاء السابق أمام حتا، وأصبح ديوب هداف الفريق برصيد أربعة أهداف في مباراتين، حيث وضع بصمته بالهدف الثالث.

ورغم أن مدافع عجمان محمد سبيل المنتقل من دبي، ظهر بصورة جيدة ووضع فريقه في المقدمة بالهدف الأولى في الدقيقة 27، إلا أن الدفاع لم يستطع الصمود، خاصة مع النقص العددي الذي شهده في ربع الساعة الأخير، ومثلما حصل مدافع عجمان على البطاقة الحمراء، نال مدافع الأهلي حسن إبراهيم البطاقة الحمراء أيضاً قبل دقيقة من نهاية اللقاء.

وظهر عجمان بصورة جيدة من خلال سيطرته على منطقة وسط الملعب، ودانت له السيطرة خلال الدقائق العشر الأولى، ولاحت له أول فرصة عن طريق بكاري كوني، لكن الحكم احتسب اللعبة تسللاً، وفرض دفاع عجمان رقابة محكمة على ماكيتي ديوب الذي ظهر تائهاً في منطقة عجمان، ويظهر مدافع عجمان محمد سبيل في الصورة، حينما أنقذ مرماه من كرة خطيرة في اللحظة الأخيرة من أمام لوفانور مهاجم شباب الأهلي دبي، وأخرج الكرة إلى ركنية، ويبعد حارس عجمان علي الحوسني تسديدة لوفانور الأرضية إلى ركنية، واستفاد عجمان من ركنية نفذها بنجاح حسين عبد الرحمن ارتقي لها المدافع محمد سبيل وسدد رأسية قوية داخل الشباك، مسجلاً الهدف الأول لعجمان في الدقيقة 27، ويحاول شباب الأهلي دبي العودة إلى المباراة، من دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم عجمان بهدف دون مقابل.