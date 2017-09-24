استقبال الدفعة السادسة من متطوعات الخدمة الوطنية

أبوظبي (وام)

استقبلت القوات المسلحة أمس، بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية الدفعة السادسة من المنتسبات المتطوعات للخدمة الوطنية من جميع أنحاء الدولة.

وقد توافدت مجموعات كبيرة من المواطنات منذ الصباح، وكانت في استقبالهن المدربات والمشرفات في المعسكر.

وأكدت المنتسبات المتطوعات استعداداتهن التامة لترجمة حب الإمارات والولاء لقادتها على أرض الواقع من خلال انضمامهن إلى الخدمة الوطنية.. ونوهن بأن دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة لم تبخل قط على مواطنيها، بل أصبح الإماراتيون بفضل قيادتنا الرشيدة أسعد شعوب العالم وجاء الوقت الآن لرد الجميل وإثبات قدرات بنات الإمارات على تقديم الغالي والنفيس إلى الوطن.

وشددت الفتيات وأولياء الأمور على أهمية أداء الخدمة الوطنية للشباب والشابات، لتغرس في نفوسهم قيم الولاء والانتماء والتضحية، وربط تلك القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة لمختلف الأجيال.