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عروض هدير الأسد الاستعراضية تنطلق في قصر الإمارات
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تاريخ النشر: السبت 28 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت في قصر الإمارات، أمس، عروض «هدير الأسد» الاستعراضية، في إطار احتفاء القصر برأس السنة الصينية، وتستمر لغاية 5 فبراير.

ويمكن للضيوف الاحتفال بحلول العام الصيني الجديد برفقة العائلة والأصدقاء والاستمتاع بمجموعة من أشهى الأطباق الصينية التقليدية في قاعة الاتحاد في الفترة بين 27 يناير لغاية 1 فبراير، حيث سيقوم القصر بالتعاون مع مطعم «هاكاسان» الصيني بتحضير قائمة طعام خاصة بهذه المناسبة المميزة التي ستقدم بين الساعة 12:30 ظهراً لغاية الساعة 3:30 مساء. وسيقدم مطعم «لو فاندوم براسيري» بوفيه غذاء من أشهى الأطباق الصينية التقليدية في الفترة بين 2 فبراير لغاية 5 فبراير 2017 بسعر 388 على الشخص.

     
 

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