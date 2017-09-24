محمد بن زايد يستعرض مع رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بـ «النواب الأميركي» جهود احتواء أزمات المنطقة

أبوظبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، ديفين نونيس، رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب الأميركي الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

كما تم استعراض مجمل القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ومعالي علي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وجورج هولدينغ، عضو الكونجرس الأميركي في لجنة الطرق والوسائل، وباربارا أ ليف، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين.