دبي (الاتحاد)

وقع مركز دبي المالي العالمي، أمس، مذكرة تفاهم مع سلطة مدينة دبي الطبية، وتخول مؤسسات الرعاية الصحية المسجلة في المنطقة الحرة والمرخصة من قبل الذراع التنظيمية لسلطة مدينة دبي الطبية، مزاولة أنشطتها داخل مركز دبي المالي العالمي.

وقع الاتفاقية، عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والدكتور رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للذراع التنظيمية لسلطة مدينة دبي الطبية.

وقال عارف أميري: «يحتاج 21 ألف شخص يعيشون ويعملون في مركز دبي المالي العالمي إلى النفاذ السهل لخدمات رعاية صحية عالية الجودة، وهذا الأمر يمكن توفيره بسهولة من خلال تعاوننا مع سلطة مدينة دبي الطبية. وتعتبر اتفاقية اليوم شاهداً حياً على التزام مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة شاملة ومتكاملة من المرافق والخدمات عالمية المستوى، الأمر الذي يعزز مكانة المركز بصفته أحد أكثر وجهات الأعمال وأنماط المعيشة المرموقة في المنطقة».

وقال الدكتور رمضان البلوشي: «تمثل اتفاقية الشراكة مع واحدة من رواد المال والأعمال مثل مركز دبي المالي العالمي، حرص سلطة مدينة دبي الطبية على توسيع نطاق خدماتها الصحية عالمية المستوى، وخلق نظام حوكمة مرن وشفاف، بما يضمن توفير أرقى خدمات الرعاية الصحية، وجلب أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لدعم هذا المجتمع المتنامي، لينعم بمستوى الرعاية الصحية المتميز نفسه في مدينة دبي الطبية، حيث إن تنفيذ مثل هذه الشراكات الاستراتيجية يصب اتجاه تحقيق خطة دبي 2021، كمدينة تحتضن مجتمعاً صحياً مبدعاً وخلاقاً وحافلاً بالإمكانات البشرية المتميزة».

وستكون الذراع التنظيمية لسلطة مدينة دبي الطبية مسؤولة عن إصدار التصاريح والموافقات للمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية التي تلبي معايير السلطة ودولة الإمارات، فضلاً عن الرقابة والإشراف على النواحي الطبية للمؤسسات التي تعمل داخل مركز دبي المالي العالمي لتحقيق وضمان الالتزام بجميع متطلبات الرعاية الصحية.