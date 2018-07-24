محمد بن راشد ومحمد بن زايد: «وارنر براذرز أبوظبي» محطة مهمة لاقتصادنا ورؤيتنا جعل اﻹمارات المكان اﻷسعد

أبوظبي (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت»، باستثمارات بلغت مليار دولار أميركي.

وحضر سموهما حفل الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، والذي تضمَّن عرضاً لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة «وارنر براذرز» التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، بينما ساد الافتتاح أجواء احتفالية باهرة، استخدمت فيها أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تدشين «وارنر براذرز أبوظبي»، محطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني.