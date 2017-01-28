200 مليار درهم حجم تجارة التجزئة في الإمارات العام الحالي

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي وفق تقرير نشرته مؤخراً عن توقعات ببلوغ إيرادات قطاع تجارة التجزئة ضمن الإمارات العربية المتحدة عتبة 200 مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري، ليحقق بذلك مستويات نمو سنوية تصل نسبتها إلى 5%.

وأظهرت الدراسة تفاصيل تقديرية حول ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي عبر مختلف الفئات ليبلغ 750 مليار درهم في 2017، ما ينتج عنه توفر مجموعة هائلة من فرص العمل بالنسبة لخريجي الجامعات الشباب في قطاع التجزئة المتخصصة في مجال الأزياء.

وقالت البروفيسورة أبيلاشا سينج، رئيس كلية الأزياء والتصميم: «يلعب قطاع تجارة التجزئة وتجارة الجملة دوراً حيوياً في المساهمة بمعدلات النمو الاقتصادي لدبي، حيث يشكل 29.2% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. ومع استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها السوق، يتوقع الخبراء أن تتواصل عمليات التوظيف بشكل كبير في القطاع». وأضافت: «من المؤكد أن يوفر إطلاق كلية الأزياء والتصميم أمام الطلاب فرصة الاستفادة من خبرات أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر التعليمية، وذلك من خلال العمل على تهيئة الطلاب وإعدادهم لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجههم في عالم الأزياء، والتصميم، وإدارة الأعمال، وبطريقة تمكّنهم من المساهمة الفعالة في قطاع الموضة». ومن ناحية أخرى، تركز برامج الكلية كافةً على إرساء منهجية تفكير عالمية وغرس روح المبادرة بين الطلاب، وتضمن عبر مختلف المواد التدريسية التي تقدمها تعزيز مهارة الطلاب الشخصية والمهنية». وقالت: يزخر المجتمع في دبي بعناصر شابة ذات أفكار عصرية، ومعدلات إنفاق عالية، الأمر الذي لعب دوراً حاسماً في الارتقاء بمستويات نمو قطاع التجزئة.