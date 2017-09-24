تجربة «شومان» الشعرية في «الأقصر»

القاهرة (الاتحاد)

استضاف بيت الشعر في الأقصر (جنوبي مصر)، الشاعر مسعود شومان، أمس الأول، ضمن برنامج البيت «شاعر وتجربة»، الذي يقيمه كل شهر للحديث عن تجربة شعرية ثرية في الشعر، والبحث في التراث الأدبي.

وقام الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر، بتقديم قراءة في تجربة الشاعر ملقياً الضوء على سيرته الحياتية والإبداعية، وأعماله الأدبية، ومنها: الخطاب الشعري في الموال، دراسة تحليلية في تشكيل النماذج الإنسانية، أول بروفة (ديوان الفتافيت)، مربعات ابن عروس (دراسة وتحقيق)، بيجرب المشي على رجل واحدة (ديوان شعري).

وتخلل الأمسية قراءات للشاعر شومان من دواوينه المختلفة.