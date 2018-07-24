مؤتمر دولي يكافح الإيدز بمساندة المشاهير

أمستردام (أ ف ب)

ينطلق في أمستردام، المؤتمر الدولي حول الإيدز، لمناقشة وسائل تعزيز حملات الوقاية، والحدّ من أعمال قمع الفئات المعرضة للخطر، فضلاً عن سبل حشد مزيد من الموارد لتفادي استفحال وباء أودى بحياة 35 مليون شخص.. ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر الدولي المنعقد من «الاثنين إلى الجمعة» في أمستردام أكثر من 15 ألف مندوب، إلى جانب كوكبة من المشاهير من أمثال الأمير هاري والممثلة شارليز ثيرون والمغني إلتون جون.

وتشكل هذه الفعاليات التي تعقد كلّ سنتين فرصة للعلماء للتناقش في أحدث المستجدات، من إنجازات وانتكاسات، في إطار السعي إلى علاجات أفضل وأبسط.

ويتعايش اليوم نحو 36,9 مليون شخص مع الإيدز، على أمل ألا يتحول هذا الفيروس إلى مرض، وبات نحو ثلاثة أشخاص إيجابيي المصل من كلّ خمسة، أي نحو 21,7 مليون من أصل 36,9 مليون في المجموع، يتناولون أدوية مضادة للفيروسات العكوسة، وهي أعلى نسبة من حاملي الفيروس تسجل حتى اليوم، بحسب ما كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز. وللمرة الأولى منذ مطلع القرن، انخفض عدد الوفيات الناجم عن الإيدز إلى ما دون المليون، وذلك في 2016 و2017، بالتوازي مع تراجع الإصابات الجديدة.