مؤتمر دولي يكافح الإيدز بمساندة المشاهير

أمستردام (أ ف ب)
ينطلق في أمستردام، المؤتمر الدولي حول الإيدز، لمناقشة وسائل تعزيز حملات الوقاية، والحدّ من أعمال قمع الفئات المعرضة للخطر، فضلاً عن سبل حشد مزيد من الموارد لتفادي استفحال وباء أودى بحياة 35 مليون شخص.. ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر الدولي المنعقد من «الاثنين إلى الجمعة» في أمستردام أكثر من 15 ألف مندوب، إلى جانب كوكبة من المشاهير من أمثال الأمير هاري والممثلة شارليز ثيرون والمغني إلتون جون.
وتشكل هذه الفعاليات التي تعقد كلّ سنتين فرصة للعلماء للتناقش في أحدث المستجدات، من إنجازات وانتكاسات، في إطار السعي إلى علاجات أفضل وأبسط.
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