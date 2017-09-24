ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ 17 ينطلق غداً

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً الاثنين فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي السابع عشر التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتستمر برامج وفعاليات الملتقى على مدار 3 أيام تحت شعار «السير والملاحم»، هذا وقد بدأ استقبال الوفود المشاركة من 28 دولة عربية وأجنبية في الأيام القليلة الماضية، والاحتفاء خصيصاً بالضيوف من المملكة العربية السعودية تزامنا مع اليوم الوطني.

وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى: «اعتدنا من صاحب السمو حاكم الشارقة، رعاية وحضور الملتقى منذ نسخته الأولى، فسموه الراعي الأكبر للثقافة والتراث والمعرفة والفكر والعلم، والكنوز البشرية الحية، ونحن نعتز دوماً بحضوره ودعمه الكبير ورعايته الدقيقة والتفصيلية بما يسهم في تعزيز ورفع الأداء والعمل».

وتابع: يأتي الملتقى في نسخته السابعة عشرة بمشاركة أكثر من 117 شخصاً بين باحث ومختص وحكواتي وراوٍ، وتحل الكويت ضيف شرف الملتقى، نظراً لما تتمتع به من رصيد كبير في التراث الثقافي، لافتاً إلى أن الملتقى يتضمن العديد من الإضافات النوعية المميزة، سواء ما تعلق منها بالورش التدريبية الاستباقية التي انطلقت قبل عدة أيام وتستمر حتى نهاية فعاليات الملتقى، أو بالتنوع الهائل في برنامج الملتقى.