«الشارقة للكتاب» يستضيف نخبة من المثقفين والفنانين العرب

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، ‬التي ‬تنظمها ‬هيئة ‬الشارقة ‬للكتاب، ‬خلال ‬الفترة ‬من ‬1-11 ‬نوفمبر ‬المقبل ‬بمركز ‬إكسبو ‬الشارقة، ‬نخبة ‬من ‬أبرز ‬الكُتّاب، ‬والمثقفين، ‬والفنانين، ‬والإعلاميين ‬العرب، ‬الذين ‬سيستعرضون ‬أمام ‬زوار ‬المعرض ‬أهم ‬إنتاجاتهم ‬الأدبية، ‬والفنّية، ‬والإعلامية، ‬والمعرفية، ‬ويناقشون ‬مواضيع ‬متنوعة ‬على ‬مدار ‬11 ‬يوماً.

ومن بين الضيوف أسماء مؤثّرة بمنجزاتها الثقافية والفنية، على الصعيدين العربي والدولي، مثل: الفنان السوري العالمي غسّان مسعود، أستاذ المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، الذي أكد عبر سلسلة من الأعمال الدرامية والتاريخية، على تميز فني، أوصله إلى العالمية عبر بوابتها الشهيرة «هوليوود».

ويستضيف المعرض الروائي الجزائري، واسيني الأعرج، الأستاذ في جامعتي الجزائر والسوربون، صاحب ورايات: «طوق الياسمين» و«مملكة الفراشة»، و«أنثى السراب»، و«حارسة الظلال»، و»أصابع لوليتا»، و»البيت الأندلسي»، وغيرها.

ومن الأردن، يطلّ مؤلف «الإلياذة الفلسطينية» - سلسلة الملهاة الفلسطينية، الشاعر والروائي إبراهيم نصر الله، صاحب روايات: «زمن الخيول البيضاء»، و«قناديل ملك الجليل»، و»طفل الممحاة»، و»أعراس آمنة»، ودواوين: «شرفات الخريف»، و»مرايا الملائكة»، وغيرها.

ويستضيف المعرض، الفائز بجائزة البوكر العربية لعام 2010 عن روايته «ترمي بشرر»، الكاتب السعودي عبده خال صاحب روايات: «الطين»، و»الأيام لا تخبئ أحداً»، و»نباح»، وغيرها.

وسيحظى جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب، بلقاء من نوع خاصّ، مع صوتٍ يبوح بجمال لا ينقطع، حيث يستضيف الشاعرة والمطربة اللبنانية والممثلة المسرحية جاهدة وهبه، صاحبة الحنجرة الموغلة بالروحانيات الصوفية، والتي تسافر بصوتها نحو أزمان بعيدة، والتي برعت في غناء قصائد كبار الشعراء أمثال: أبو فراس الحمداني، والحلّاج، وجلال الدين الرومي، وجبران خليل جبران، وطاغور، وغوته، إلى جانب غنائها لأسماء كبيرة في العالم العربي، ولها ألبومات عدة.

ومن الأردن، يستضيف المعرض الروائي والقاصّ جمال ناجي، صاحب «عندما تشيخ الذئاب» و «‬الطريق ‬إلى ‬بلحارث» و«‬غريب ‬النهر»‬، ‬و»‬موسم ‬الحوريات»‬، ‬و»‬الحياة ‬على ‬ذمّة ‬الموت»‬، ‬وغيرها.

وتضم قائمة الكتّاب المشاركين هذا العام كلاً من: سيف الرحبي، د. طالب الرفاعي، يوسف رخا، أحمد مراد، سعود السنعوسي، د. محمد حسن علوان، ثريا العسيلي، ياسين عدنان، نجوى بن شتوان، علي غدير، سعد محمد رحيم، تيسير خلف، عبدالكريم جويطي، محمد عبدالنبي، سنان أنطوان، جمال ناجي، كمال الرياحي، ود.عبدالله الوشمي، عائشة البصري، علي الستراوي، د. نجم عبدالله كاظم، د. محمد أبو الفضل بدران، حسن المطروشي، د. أحمد يوسف، د.أحمد الخميسي، د.أحمد الفقيه، ود.محمد عبدالمطلب، د.صالح بلعيد، لينا خوري، إبراهيم جابر، سماح إدريس، نجم والي، د.علي النملة، وغيرهم الكثير.