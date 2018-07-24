عواصم (وكالات)

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن دفاعاته الأرضية أطلقت صاروخين لاعتراض صواريخ اقتربت من هضبة الجولان التي يحتلها، بعد إطلاقها من الأراضي السورية، حيث تدور مواجهات بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة، فيما قالت وسائل الإعلام في تل أبيب: «إن هذه المرة الأولى التي يفعل الاحتلال فيها نظام «مقلاع داود» الذي تم إدخاله في أبريل 2017 لسد الفجوة بين نظام «السهم» لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، و«القبة الحديدية» لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى». بالتوازي، أفادت وكالة أنباء «تاس» بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، أجريا مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، تناولا خلالها «حزمة من التطورات» بتركيز على الوضع في سوريا. وفي تطور متصل، أعلنت الخارجية الروسية، أمس، أنها تجري مشاورات مع بلدان عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى المنظمات الدولية المختلفة، لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية لها، والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وتأتي هذه التطورات غداة ضربة إسرائيلية استهدفت موقعاً عسكرياً سورياً بمنطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، ويعتقد أنه «مركز أبحاث للأسلحة الكيماوية، وسط أنباء عن وقوع قتلى من «حزب الله» في الموقع، وتنديد دمشق بتسهيل جيش الاحتلال إجلاء أكثر من 800 عنصر من «الخوذ البيضاء» التي تمثل الدفاع المدني بمناطق سيطرة المعارضة، من جبهة محافظتي درعا والقنيطرة جنوب غرب سوريا، خوفاً على أرواحهم.

وفي مؤشر على التوترات المتزايدة، أطلقت إسرائيل صاروخين من نظام «مقلاع داود» على صاروخين، قال جيش الاحتلال لاحقاً: «إنهما سقطا داخل الأراضي السورية، وأُطلقا في إطار المعارك التي تدور بالمنطقة المحاذية لهضبة الجولان المحتلة. وهذه أول مرة تعلن فيها إسرائيل عن استخدام النظام الصاروخي متوسط المدى الذي صنع بالتعاون مع شركة ريثيون الأميركية، في العمليات. وأدت الواقعة لانطلاق صافرات الإنذار بشمال إسرائيل وفي الجولان، ما دفع كثيرين من السكان للجوء إلى المخابئ.

وقال مصدر إسرائيلي تم إطلاعه على تفعيل نظام مقلاع داود: «إن صاروخي الاعتراض أطلقا بعد أن أشارت تقديرات أولية إلى أن الصاروخين السوريين من نوعز «إس.إس-21»، وسيسقطان على الجانب الإسرائيلي من الجولان. ولدى إدراك رادارات الاستشعار الإسرائيلية أن الصاروخين سيهبطان على الجانب السوري قام نظام مقلاع داود بإلغاء مهمة صاروخي الاعتراض ودمرا ذاتياً في الجو». ونقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن سكان في المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق صواريخ من بطاريات مضادة للطائرات، وتحدثوا عن مشاهدة دخان في السماء، في محاولة على ما يبد للرد على هجمات جوية.

وأعلنت روسيا مراراً أنها ترغب في استمرار الحفاظ على الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية على الحدود. وقال جريجوري كاراسين نائب لافروف لوسائل إعلام روسية: «إن زيارة وزير الخارجية لافروف، ورئيس الأركان العامة غيراسيموف، لتل أبيب، «عاجلة ومهمة».