محمد حامد (دبي)

هي طرقة على الباب، أمر يحدث كل يوم، بل كل ثانية وفي كل مكان، ولكن ما حدث بعد أن فتحت أمي الباب يفسر قصتي مع روما على مدار 27 عاماً، لقد كانت نهاية رحلتي، نعم نهاية رحلتي مع كرة القدم لا بدايتها، أو هي بالأحرى البداية التي حملت كل التفاصيل، هرعت أمي فيوريلا لتفتح باب شقتنا استجابة لمن يطرقه، أقول لكم هذا حدث قبل 27 عاماً.

مديرو كرة قدم، هكذا قدموا أنفسهم لأمي، لا تتعجلوا لم يكونوا من روما، بل رجال أتوا من ميلانو، أتوا ليأخذوني بأي ثمن، لم أكن أتجاوز 13 عاماً، فإذا بأمي ترفضهم وترفض عرضهم دون نقاش، فعلت ذلك لأنها تدرك وأنا معها أن حب روما «المدينة» يسري في عروقنا، لم تقل سوى «لا آسفة..»، فكانت بدايتي ونهايتي بالبقاء وفياً لروما للأبد.

في روما «المدينة» لا مجال للاختيار سوى الأحمر أو الأزرق، حينما تكون ابناً لهذه المدينة وتعشق كرة القدم، فلا يوجد أمامك سوى «ذئاب روما» أو «نسور لاتسيو»، وفي حالتي لم يكن أمام سوى خيار واحد أنتم تعلمونه.

جدي جيانلوكا هو أجمل هدايا القدر لي، لقد كان عاشقاً لروما بجنون، عشقاً توارثناه، من جدي لأبي، ومن أبي لأخي ولي، روما جزء من عائلتنا، وعائلتنا جزء من هذا الكيان، روما ليست مجرد فريق كرة قدم، الأمر يتعلق بحب يسري في العروق، وعاطفة تسيطر على الروح.

سأقول لكم شيئاً قد لا يصدقه البعض، في إيطاليا لم نكن نشاهد الكثير من المباريات عبر التلفاز في فترة الثمانينيات، لم يكن العدد الأكبر منها مذاعاً، هذا جعلني أكثر حماساً للدفاع عن روما، حاول أبي تعويضي عن عدم بث مباريات روما، فأخذني إلى الأولمبيكو، لم أكن أتجاوز الثامنة، إنه شعور يتجدد كما لو كان يحدث الآن، فقط كل ما أفعله أن أغلق عينيَّ لأعيش هذه اللحظات من جديد.

لا توجد محطات في مسيرتي، روما هو كل المحطات، وحينما رفضت أمي عرض الميلان نيابة عني لأنني كنت صغيراً، توليت أنا فيما بعد رفض جميع العروض، لكي أبقى هنا بهذا الشغف الذي لم يتغير أبداً، شغف ولد معي، وسوف يحيا معي للأبد.