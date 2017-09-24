اليونايتد بطل «الهاشتاج»

مراد المصري (دبي)

تحولت تصريحات إيد وودورد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إلى مادة شغلت الجماهير المنافسة، وذلك حينما أعلن عن تصدر اسم اليونايتد قائمة «الهاشتاج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضمن سرده لتقرير حصد الفريق عائدات قياسية بلغت 581 مليون جنيه استرليني خلال العام المالي 2017.

وفيما تحدث وودورد، مشيداً بنجاح فريقه في الفوز بثلاثة ألقاب الموسم الماضي وهي لقب الدوري الأوروبي والعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الدرع الخيرية، طالبت الجماهير المنافسة الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح اليونايتد كأساً بوصفه بطل التويتر أو الهاشتاج، وذلك رداً على تصريحات إيد وودورد التي عبر فيها عن فخره بهذا الإنجاز بين كافة الفرق الرياضية على مستوى العالم.

وفيما جرت العادة أن تسخر جماهير الكرة الإنجليزية من عشاق آرسنال، الذين يشاركون بأعداد كبيرة للفوز بأي استطلاع للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الأمور انقلبت على اليونايتد هذه المرة بعد هذه التصريحات التي وإن كانت تحسب نجاحاً للشياطين الحمر على صعيد تسويق أنفسهم عبر الوسائل الحديثة، إلى جانب استقطاب أسماء تلاقي رواجاً عبر تصريحاتهم المثيرة للجدل وأبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي جوزيه مورينيو، فإنها من ناحية أخرى لا تعتبر مؤشراً على أداء الفريق عموماً، الذي يحتاج إلى الفوز بالألقاب على أرض الملعب وليس عبر فضاء التواصل الاجتماعي.

وفي إطار شبكات التواصل الاجتماعي، كشف وودورد، عن توقعه بنجاح الفيسبوك مثلا، في المنافسة أو الدخول شريكاً في حقوق البث التلفزيوني خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يعني حصول الأندية على المزيد من الأموال، إلى جانب منح الجماهير فرصة متابعة المباريات بأسلوب مختلف يناسب التطورات المرافقة للعصر الحالي، وقال: سمعنا أن الأمر يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما هناك أقاويل حول نفس الأمر عن المسابقات الأوروبية، اعتقد أن الفيسبوك سيكون شريكاً خلال السنوات المقبلة، وهو أمر مفيد للأندية من ناحية الترويج والعائدات المباشرة لها.