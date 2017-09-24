وزنياكي تواجه بافليوتشنكوفا في نهائي «بان باسيفيك» للتنس

طوكيو (رويترز)
تلتقي اليوم الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا مع الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الثالثة «حاملة اللقب» في نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس للسيدات، المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.
تأهلت بافليوتشنكوفا للنهائي بعد أن استبسلت في مواجهة منافستها الألمانية أنجليكه كيربر وتغلبت عليها 6-صفر و6-7 و6-4 في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.
وبدأت بافليوتشنكوفا (26 عاماً) الطامحة للفوز بثالث لقب هذا العام المباراة بكل قوة وفازت بأول ثمانية أشواط. لكن كيربر (29 عاماً) المصنفة الأولى عالميا سابقاً لم تستسلم وكسرت أرسال منافستها الروسية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وسريعا حسمت المجموعة لصالحها ليتأجل الحسم للمجموعة الثالثة.
وتعثرت بافليوتشنكوفا في بداية المجموعة الفاصلة، لكنها سرعان ما استعادت تماسكها وفازت بـ 6 أشواط من آخر سبعة أشواط، وتضمن الظهور في المباراة النهائية اليوم.
وبعد الفوز، قالت بافليوتشنكوفا التي بدت عليها مظاهر الارتياح «مباراة درامية جداً.. في الواقع لم أتوقع هذه البداية الجيدة، لقد قدمت أداءً جيداً للغاية بعد ذلك». وأضافت: «مواجهة كيربر لا تكون سهلاً أبداً.. كانت مباراة كبيرة، وأنا سعيدة جدا بالوصول للمباراة النهائية»، وفازت كيربر على منافستها الروسية 5 مرات مقابل 4 انتصارات لبافليوتشنكوفا. وتلتقي الروسية في المباراة النهائية اليوم مع حاملة اللقب الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الثالثة، والتي فازت وبكل جدارة واستحقاق على الأسبانية جاربين موجوروزا المصنفة الأولى عالميا 6-2 و6-صفر في مباراة الدور قبل النهائي الثانية. وبذلت وزنياكي (27 عاماً) جهداً كبيراً في المباراتين السابقتين عندما اضطرت لتجاوز تأخرها بمجموعة، لكنها سيطرت تماماً ومن البداية في مواجهة موجوروزا بطلة ويمبلدون، وكسرت إرسالها في بداية المباراة وكررت كسر الإرسال لتحسم سريعاً المجموعة الأولى. ... المزيد