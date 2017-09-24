وزنياكي تواجه بافليوتشنكوفا في نهائي «بان باسيفيك» للتنس

طوكيو (رويترز)

تلتقي اليوم الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا مع الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة الثالثة «حاملة اللقب» في نهائي بطولة بان باسيفيك للتنس للسيدات، المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

تأهلت بافليوتشنكوفا للنهائي بعد أن استبسلت في مواجهة منافستها الألمانية أنجليكه كيربر وتغلبت عليها 6-صفر و6-7 و6-4 في أولى مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة.

وبدأت بافليوتشنكوفا (26 عاماً) الطامحة للفوز بثالث لقب هذا العام المباراة بكل قوة وفازت بأول ثمانية أشواط. لكن كيربر (29 عاماً) المصنفة الأولى عالميا سابقاً لم تستسلم وكسرت أرسال منافستها الروسية في الشوط الثالث من المجموعة الثانية وسريعا حسمت المجموعة لصالحها ليتأجل الحسم للمجموعة الثالثة.

وتعثرت بافليوتشنكوفا في بداية المجموعة الفاصلة، لكنها سرعان ما استعادت تماسكها وفازت بـ 6 أشواط من آخر سبعة أشواط، وتضمن الظهور في المباراة النهائية اليوم.