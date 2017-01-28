مسؤول أممي: الإمارات تبهرنا بقدرتها على استضافة أهم الفعاليات العالمية

دبي (الاتحاد)

قال ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة الجهة المسؤولة عن أجندة المنتدى العالمي للبيانات: «الإمارات أبهرتني بجاهزيتها وقدرتها على استضافة أهم الفعاليات العالمية». وأضاف في ختام زيارته الدولة: «كلنا ثقة بمدى نجاح هذا المنتدى، والذي سيكون بمثابة مؤشر قياس لنجاح منتدى البيانات العالمي في نسخه المستقبلية، وأنا كلي ثقة بأن الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، والهيئة الاتحادية التنافسية والإحصاء، سيشكلون فريقاً قوياً ومميزاً لجعل هذا المنتدى استثنائياً والأفضل في عام 2018».

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى العالمي للبيانات، والذي تنظمه الأمم المتحدة، وتستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل، عن انتهاء زيارة ستيفان شوينفيست التي تفقد خلالها عدداً من معالم المدينة السياحية من فنادق ومرافق خدمية، والتقى عدداً من كبار التنفيذيين والمسؤولين.

وزار شوينفيست مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الشريك الوطني والمسؤول عن تنظيم منتدى البيانات العالمي في الدولة، والتقى فريق العمل المكلف تنظيم المنتدى، كما تمت مناقشة عدد من الأفكار حول المنتدى وأهميته للدولة والمنطقة والعالم ككل.

واختتم شوينفيست زيارته برحلة جولة على متن طائرة مروحية، شاهد من خلالها أهم معالم مدينة دبي من الجو، حيث أشاد بالنمو العمراني الشاسع للمدينة، وبالبنية التحتية المتطورة من جسور وشوارع وممرات مائية.