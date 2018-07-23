وفد سعودي رفيع يبحث فرص الاستثمار في كردستان



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 أربيل (الاتحاد) أعلنت القنصلية السعودية في أربيل، أمس، وصول وفد تجاري رفيع يضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين، في زيارة ترمي لبحث إمكانية الاستثمار وتنفيذ مشاريع في إقليم كردستان، مبينة أن الزيارة تمت بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتوقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في برلمان كردستان عزت صابر، أن يتم فتح مكتب استثمار مشترك مستقبلاً بعد الاجتماع السعودي مع الجانب الكردي. وتحتفظ أربيل بعلاقات ممتازة مع الرياض التي سبق للرئيس السابق لكردستان، مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، أن زارا المملكة عدة مرات.