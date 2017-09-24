«داس» يقص شريط فئة «43 قدماً» للمحامل الشراعية

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق داس فئة 43 قدماً اليوم، ويستمر التسجيل حتى نهاية الأسبوع الجاري، على أن يقام السباق في الثلاثين من الشهر الجاري لمسافة 22 ميلاً بحرياً، كما أعلن النادي عن رصد 3 ملايين درهم جوائز للفائزين.

ويعد سباق داس هو الأول لموسم فئة 43 قدماً التي تعد واحدة من أهم الفئات التي يعتني بها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وهي الفئة الرئيسية الثانية بعد سباقات فئة 60 قدماً.

من جانبة وجه أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت التهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بمناسبة فوز «غازي» باللقب العام للموسم المنصرم لفئة 43 قدماً، مؤكداً أن غازي قدم موسماً رائعاً، وأشار إلى أن المنافسة كانت شرسة للغاية على اللقب العام، التي حسمها في النهاية «غازي» لصالحه بفضل النتائج المتميزة في جميع السباقات.

وأكد أن اعتلاء محامل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد للمراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للموسم، يؤكد مدى اهتمام وعشق القيادة الرشيدة لسباقات البحر وتراث الآباء والأجداد، كما أكد أن ذلك خير دليل على أن التراث الإماراتي دائماً في صدارة الصورة.