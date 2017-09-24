دبي تستضيف «بارالمبية» شباب آسيا 8 ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تستضيف دبي الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر المقبل بمشاركة 1500 لاعب من 45 دولة التي تتنافس في 10 ألعاب هي ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، البوتشيا، الريشة الطائرة، السباحة، البولينج، الشطرنج، كرة الهدف حيث يتواجد في الحدث 800 لاعب ولاعبة و400 من الأجهزة الإدارية والفنية إضافة إلى 50 حكماً دولياً ومصنفاً و500 متطوع و100 من كبار الشخصيات.

ويترأس محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية عضو اللجنة الدولية اللجنة المنظمة للألعاب والتي تضم بجانبه ثاني جمعة بالرقاد نائباً للرئيس ومديراً للألعاب، ماجد العصيمي المدير التنفيذي للألعاب، علي زايد البوسعيدي رئيس اللجنة المالية، ذيبان المهيري المراقب العام، طارق الصويعي رئيس اللجنة الفنية، علاء عمر الحارون مسؤول علاقات اللجان البارالمبية وإدارة البطولة ويحيى قباني رئيس اللجنة الطبية، معتز بكر الحارون رئيس اللجنة الإعلامية، عاصم دلعب رئيس لجنة التسويق، حسين لطيف العبدالله رئيس لجنة المتطوعين، هنادي سعيد البلوشي رئيس لجنة البرتوكول والضيافة.

واطلعت اللجنة التنفيذية برئاسة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير البطولة في اجتماعها الثاني الذي عقدته بنادي دبي لأصحاب الهمم على تقارير اللجان المختلفة وتوزيع المهام من أجل أن تقدم دبي بطولة مثالية تكون حديث الوفود التي ستشارك في هذه التظاهرة الآسيوية.

وقال ماجد العصيمي إن اللجان المختلفة رفعت شعار العمل المضاعف وفق النهج المرسوم من اللجنة المنظمة وخصوصاً أن إقامة الحدث في دبي يعزز الثقة في كوادرها مما يضاعف من مسؤولية الجميع حتى تحقق النسخة المرتقبة الأهداف المنشودة.

وقدم العصيمي التهنئة إلى محمد محمد فاضل الهاملي على استمرار عضوية الإمارات في اللجنة البارالمبية الدولية وفوزه بالمقعد للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات التي جرت مؤخراً بأبوظبي مما يؤكد ثقة العالم في الدولة بعد أن تبوأت رياضة أصحاب الهمم مكانة مرموقة في الخريطة العالمية.

وأشار إلى أنه تم تحديد الملاعب التي تستضيف الحدث وهي نادي دبي لأصحاب الهمم، صالة دبي الدولية للبولينج، نادي النصر أو الوصل، مركز وريزيدينس البستان.

وشدد العصيمي على ضرورة تواصل الأعضاء من أجل الوقوف على جميع التفاصيل والمستجدات الخاصة بهذه الاستضافة التي تستمد أهمية كبيرة من أجل أن تحقق نسخة دبي الأهداف التي تقام من أجلها.