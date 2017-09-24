دبي تستضيف «بارالمبية» شباب آسيا 8 ديسمبر

الشارقة (الاتحاد)
برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تستضيف دبي الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر المقبل بمشاركة 1500 لاعب من 45 دولة التي تتنافس في 10 ألعاب هي ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة الطاولة، القوس والسهم، البوتشيا، الريشة الطائرة، السباحة، البولينج، الشطرنج، كرة الهدف حيث يتواجد في الحدث 800 لاعب ولاعبة و400 من الأجهزة الإدارية والفنية إضافة إلى 50 حكماً دولياً ومصنفاً و500 متطوع و100 من كبار الشخصيات.
ويترأس محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية عضو اللجنة الدولية اللجنة المنظمة للألعاب والتي تضم بجانبه ثاني جمعة بالرقاد نائباً للرئيس ومديراً للألعاب، ماجد العصيمي المدير التنفيذي للألعاب، علي زايد البوسعيدي رئيس اللجنة المالية، ذيبان المهيري المراقب العام، طارق الصويعي رئيس اللجنة الفنية، علاء عمر الحارون مسؤول علاقات اللجان البارالمبية وإدارة البطولة ويحيى قباني رئيس اللجنة الطبية، معتز بكر الحارون رئيس اللجنة الإعلامية، عاصم دلعب رئيس لجنة التسويق، حسين لطيف العبدالله رئيس لجنة المتطوعين، هنادي سعيد البلوشي رئيس لجنة البرتوكول والضيافة.
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وقال ماجد العصيمي إن اللجان المختلفة رفعت شعار العمل المضاعف وفق النهج المرسوم من اللجنة المنظمة وخصوصاً أن إقامة الحدث في دبي يعزز الثقة في كوادرها مما يضاعف من مسؤولية الجميع حتى تحقق النسخة المرتقبة الأهداف المنشودة.
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وأشار إلى أنه تم تحديد الملاعب التي تستضيف الحدث وهي نادي دبي لأصحاب الهمم، صالة دبي الدولية للبولينج، نادي النصر أو الوصل، مركز وريزيدينس البستان.
وشدد العصيمي على ضرورة تواصل الأعضاء من أجل الوقوف على جميع التفاصيل والمستجدات الخاصة بهذه الاستضافة التي تستمد أهمية كبيرة من أجل أن تحقق نسخة دبي الأهداف التي تقام من أجلها.