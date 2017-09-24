يوسف ميرزا يحرز برونزية الدراجات

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

رفع يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني رصيد الإمارات من الميداليات بالدورة الآسيوية الخامسة للصالات والرياضات الدفاعية بعشق آباد إلى 17 ميدالية ملونة بعد تتويجه ببرونزية سباق الأومنيوم برصيد 131 نقطة، فيما حصد شون لونج ذهبية المسابقة برصيد 147 نقطة، وارتيوم ذاكروفا من كازاخستان الميدالية الفضية برصيد 139 نقطة.

شهد السباق أجواء حماسية خصوصا في الفترات الأخيرة من عمر المنافسة التي شهدت تصادماً كبيرا بين مجموعة من الدراجيين مما أدى تعطيل السباق لبضع ثوان، قبل يختتم ميرزا المسابقة في المركز الثالث. ووفي مسابقة الشطرنج جاسم آل علي لاعب منتخبنا للشطرنج على التايلاندي اتيبات ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة فردي الكلاسيك.

وحصد اللاعب 2.5 نقطة من 4 جولات بعد تعادله 3 مرات وفوزه في جولة واحدة، لتبقى له 3 جولات بمنافسات الفردي التي تختتم اليوم، كما فازت اللاعبة وافية المعمري في الجولتين الثالثة والرابعة على اللاعبتين كناديا من تايلاند وبشرى الشايبي من الأردن، فيما خسرت بالجولتين الأولى والثانية لتحصد نقطتين، ويتبقى لها 3 جولات أيضاً، فيما حصدت اللاعبة وديمة الكلباني نقطة واحدة من 4 جولات.

وفاز منتخبنا للبلياردو عن طريق كل من عمران عبد الله وصلاح الدين الريماوي على نظيره التايلاندي بنتيجة 9 - 2 في دور الـ 16، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعداً مع منتخب إيران، فيما خسر منتخبنا للسنوكر من نظيره الأفغاني بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات دور الـ 16، حيث مثلنا كل من اللاعبين محمد الجوكر وعبد الرحمن الشامسي.