يوسف ميرزا يحرز برونزية الدراجات

أحمد جمال الدين (عشق آباد)
رفع يوسف ميرزا دراج منتخبنا الوطني رصيد الإمارات من الميداليات بالدورة الآسيوية الخامسة للصالات والرياضات الدفاعية بعشق آباد إلى 17 ميدالية ملونة بعد تتويجه ببرونزية سباق الأومنيوم برصيد 131 نقطة، فيما حصد شون لونج ذهبية المسابقة برصيد 147 نقطة، وارتيوم ذاكروفا من كازاخستان الميدالية الفضية برصيد 139 نقطة.
شهد السباق أجواء حماسية خصوصا في الفترات الأخيرة من عمر المنافسة التي شهدت تصادماً كبيرا بين مجموعة من الدراجيين مما أدى تعطيل السباق لبضع ثوان، قبل يختتم ميرزا المسابقة في المركز الثالث. ووفي مسابقة الشطرنج جاسم آل علي لاعب منتخبنا للشطرنج على التايلاندي اتيبات ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة فردي الكلاسيك.
وحصد اللاعب 2.5 نقطة من 4 جولات بعد تعادله 3 مرات وفوزه في جولة واحدة، لتبقى له 3 جولات بمنافسات الفردي التي تختتم اليوم، كما فازت اللاعبة وافية المعمري في الجولتين الثالثة والرابعة على اللاعبتين كناديا من تايلاند وبشرى الشايبي من الأردن، فيما خسرت بالجولتين الأولى والثانية لتحصد نقطتين، ويتبقى لها 3 جولات أيضاً، فيما حصدت اللاعبة وديمة الكلباني نقطة واحدة من 4 جولات.
وفاز منتخبنا للبلياردو عن طريق كل من عمران عبد الله وصلاح الدين الريماوي على نظيره التايلاندي بنتيجة 9 - 2 في دور الـ 16، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعداً مع منتخب إيران، فيما خسر منتخبنا للسنوكر من نظيره الأفغاني بنتيجة 3 - 1 ضمن منافسات دور الـ 16، حيث مثلنا كل من اللاعبين محمد الجوكر وعبد الرحمن الشامسي.
وقال عبد الرحمن الشامسي، إن الأداء كان جيداً في مسابقة فرق السنوكر وتابع: «الفريق الأفغاني كان أفضل منا خلال المنافسة، قدمنا أداءً طيباً، والجميع يعرف لعبة السنوكر أحياناً ما يحالفنا التوفيق، كانت هناك أخطاء بسيطة نجح لاعبو الفريق المنافس في استثمارها والفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وهناك العديد من اللاعبين المحترفين المشاركين في الحدث مستواهم قوي جداً، ونحتاج إلى مزيد من المعسكرات والتجمعات الخارجية لصقل مستوانا خلال الفترة القادمة». وأضاف: «نشارك في البطولة العربية الشهر المقبل، ونأمل أن نحقق إنجازاً باسم رياضة الإمارات ونحصد ميدالية جديدة للدولة، ولكن الأهم من ذلك أن تكون فترة الإعداد كافية، حيث إننا نحصل على تفرغ رياضي لمدة 14 يوماً للتدريب قبل كل محفل، والمدة ليست كافية للدخول في الأجواء، وهذه ليست أعذار، ونحن لا بد أن نتغلب أي ظروف وصعوبات طالما كانت الغاية تمثيل الدولة، ورفع علمها على منصات التتويج». من ناحية أخرى، قال إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إن النتائج التي حققها لاعبونا في النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية لألعاب الصالات بادرة خير لرياضة الإمارات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك اتحادات تحتاج إلى عمل كبير وجهود مضاعفة لرفع مستوى لاعبيها خلال الفترة المقبلة. ... المزيد