ترامب: لم أتنازل عن شيء خلال لقاء بوتين

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس: «إنه لم يتنازل عن أي شيء خلال القمة التي عقدها الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، لكنه ظل على غموضه فيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع الخاص الذي جمعهما في هلسنكي. وأوضح على «تويتر»: «لم أتنازل عن أي شيء.. اقتصر حديثنا على المصالح المستقبلية للدولتين».

وكتب ترامب في تغريدة «عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث بشكل سلبي عن لقائي مع بوتين، وكل ما تخليت عنه، تذكروا أنني لم أتخل عن أي شيء.. كل ما فعلناه هو أننا تحدثنا عن المنافع الاقتصادية للبلدين. كذلك انسجمنا بشكل جيد جداً، وهو أمر جيد، فيما عدا الإعلام الفاسد!». ودعا الرئيس الأميركي مجدداً إلى إنهاء التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة 2016، مؤكداً أنه فقد مصداقيته. وكتب في تغريدة «عار على أميركا.. يجب أن يتخلوا عن تحقيق مولر الذي فقد مصداقيته الآن».