الشارقة يبدأ المشوار بـ «النصر»

رضا سليم (دبي)

شهدت ضربة البداية لدوري أقوياء اليد 86 هدفاً في مباراتي أمس الأول، حيث نجح الشارقة في حسم مواجهة النصر، التي أقيمت بينهما بصالة نادي الملك الشرقاوي بالفوز بنتيجة 24-21، بعدما نجح حامل اللقب في التفوق مجدداً على وصيف النسخة الماضية، فيما فجر فريق العين مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الوصل، 22-19، في المباراة التي أقيمت بينهما في التوقيت نفسه بصالة الإمبراطور.

وكان أبرز ظواهر الافتتاحية أن كلاً من النصر والوصل صاما عن التهديف لمدة 10 دقائق في الشوط الثاني، وهو ما أدى إلى خسارتهما، في الوقت الذي بدأ لاعبو الدمج في الظهور، حيث ظهر حسن سعيد لاعب الشعب السابق في صفوف النصر أمام الشارقة، فيما ظهر على دكة بدلاء الوصل، جابر جاسم إداري الشباب السابق الذي انضم لقلعة الإمبراطور، ليفتح الباب أمام الإداريين للعمل مع أي فريق بدلاً من الجلوس في المدرجات، والمثير أن جابر حصل على أول بطاقة صفراء مع فريقه الجديد الوصل.

أما عن المواجهة الأولى التي جمعت بين الملك الشرقاي والعميد النصراوي، فقد جاءت قوية واتسمت بالسرعة، وتصدى الحارسان علي حسين حارس الشارقة وطارق علي حارس النصر لأول هجمة للحفاظ على شباكهما نظيفة، ويضع وليد إبراهيم الضيوف في المقدمة، إلا أن التونسي سليم الهدوي يسجل أول تعادل للملك في المباراة، ويعود طارق علي للتصدي لتسديدة سليم الهدوي، ويرد علي حسين بالتصدي لتسديدة شهاب غلوم، ويضع الهدوي الملك في المقدمة للمرة الأولى 2-1 في الدقيقة 5، ويحصل إبراهيم القرص على أول بطاقة صفراء لمحاولة تعطيل اللعب السريع للعميد.

يظهر الروسي إلكسندر أسكوف للمرة الأولى مع النصر ويسجل هدف التعادل 2-2، ويعود نفس اللاعب ويضع فريقه في المقدمة 3-2، قبل أن يحصل الشارقة على أول رمية جزائية، ويسجلها المتخصص شاهين حسن، ويتعادل الفريقان 5-5، في أول 10 دقائق، ويظهر محمد حسن في قائمة تسجيل النصر بأول هدف، ويعود شاهين حسن بالنتيجة إلى التعادل 6-6 من رمية جزائية، و7-7، في منتصف الشوط، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 12-12.