بغداد: تخصيص 400 مليون دينار لتدريب 40 ألف عاطل

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

كشفت خلية الأزمة الوزارية التي شكلتها الحكومة العراقية عقب اندلاع الاحتجاجات المطلبية العارمة في المحافظات الجنوبية للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات، ومنها الطاقة الكهربائية، عن تخصيص 400 مليون دينار لتدريب 40 ألف باحث عن العمل (عاطل)، في إطار مساعي رئيس الوزراء حيدر العبادي لاحتواء الأزمة، من خلال تقديم حلول لمعاناة سكان جنوب ووسط البلاد. وفيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات منذ 8 يوليو الحالي، إلى 14 ضحية، و745 جريحاً من المدنيين والقوات الأمنية، سادت أجواء من الهدوء الحذر في محافظات ومدن جنوب العراق أمس، مع دخول مهلة أسبوع حددها شيوخ العشائر للحكومة، حيز التنفيذ، من أجل تحقيق مطالب المتظاهرين.

وفي تطور لافت، وقع 16 عضواً من أعضاء مجلس محافظة البصرة، في جلسة استثنائية، على كتاب رسمي، يطالب الحكومة الاتحادية بالموافقة على إنشاء «إقليم البصرة»، مؤكدين أن البصرة «تعاني من مشاكل كثيرة لا تستطيع الحكومة المحلية إنجازها بسبب الضائقة المالية والروتين» وأشاروا إلى أن البصرة التي تعد سلة العراق الاقتصادية، يشرب سكانها «الماء المالح».

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية، محمد بو شهري، أن الوزارة تبرعت للعراق بعدد 17 مولداً كهربائياً متنقلاً بطاقة إجمالية تبلغ 30 ألف كيلو وات، وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة.

أمنياً، قتل 3 مسلحين اقتحموا صباحاً مقر محافظة أربيل كبرى عاصمة إقليم كردستان، بتبادل إطلاق نار مع قوات الأمن الكردية، ما أسفر أيضاً عن مقتل أحد الموظفين، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب المحلي، التعرف إلى هويات المهاجمين، مبيناً أنهم أكراد من مواليد 2002، وهم طلاب مسجلون في المرحلة الإعدادية.