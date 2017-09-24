بني ياس يبدأ «حملة اللقب» بعبور شباب الأهلي- دبي 3/‏1

أسامة أحمد (دبي)

فجر عجمان أولى مفاجآت كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتحويل تأخره في الشوط الأول أمام النصر «بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة» و«وصيف الدوري» إلى فوز 3/‏2 نتيجة الأشواط 25/‏19، 25/‏22، 25/‏21، 25/‏20، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول بالصالة البرتقالية في افتتاح أولى بطولات موسم الرجال.

ونجح يعقوب عباس في ظهوره الأول مع «البرتقالي» ومانع درويش القادم من المراحل السنية في قيادة الفريق لهذا الفوز الغالي فيما تألق من «العميد» عامر غلام نجم الموسم الماضي، والذي يسعى لتكرار المشهد نفسه هذا الموسم.

ونجح «البرتقالي» في صيد جميع عصافير مباراة «الأزرق» ليبدأ موسمه بتفجير المفاجأة الأولى، التي تعد أكبر مؤشر لموسم الفريق مكرراً «سيناريو» بداية الموسم الماضي ليحرم النصر من فوز البداية، وبالتالي تبتسم المواجهة العربية بين المصري عادل سالم مدرب عجمان وعميد المدربين والتونسي زياد الأرقش إلى الأول الذي نجح في تحقيق المراد، أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حامد الروسي وعبدالله مسعود.

وبالصالة العيناوية بدأ بني ياس حملة الدفاع عن لقبه بتحويل تأخره أمام شباب الأهلي - دبي إلى فوز 3/‏1، بعد مباراة متوسطة خلال مجرياتها الأربعة لينجح «السماوي» في الشوط الثاني في ترتيب أوراقه بعد تأخره في الشوط الأول، مما كان له المردود الإيجابي في الظهور الأول لمدربه المصري محمد اللقاني الذي سبق أن قاده إلى بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2006 وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 2008 والذي يعرف الطائرة الإماراتية جيداً، فيما تأثر شباب الأهلي - دبي في ظهوره الرسمي بعد الدمج بعدم الجاهزية رغم أن مدربه البحريني رضا علي حاول أن تكون معادلاته موزونة لتبتسم موقعة «دار الزين» إلى «السماوي»، والذي ظهر معه للمرة الأولى تراوري القادم من شباب الأهلي - دبي والأجنبي الكوبي جوزيف.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد أحمد الشامسي وحسام عبد الهادي.

كما شهدت الصالة العيناوية لقاء الجزيرة مع الوصل والذي انتهى لمصلحة «فخر أبوظبي» بنتيجة 3/‏1، خصوصاً أن الفريق الجزراوي رفع هذا الموسم شعار الاختلاف شكلاً ومضموناً عن الموسم الماضي بعد التعاقد مع السلوفيني رودفان قازيز خلفاً للنرويجي ديروس في الجهاز الفني، بينما ظهر مع الفريق أمس الأول «العميدان» الجزائري شيخي عميد اللاعبين الأجانب وخالد محمود «عميد» اللاعبين المواطنين وثاني أكبر اللاعبين سناً في العالم.

وبصالة الوصل استهل العين «بطل الدوري» موسمه بعبور حتا بنتيجة 3/‏ صفر، حيث يسعى «الزعيم» للمحافظة على المكتسبات التي حققها باحتفاظه بدرع الدوري في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.