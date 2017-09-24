«دي عجايب» تسجل أعلى معدل نقاط

دبي (الاتحاد)

أكد مربط دبي للخيول العربية حضوره المتميز في منافسات بطولة كل الأمم لجمال الخيل العربي التي سيسدل الستار على فعالياتها مساء اليوم، وذلك بتصدر المهرة «دي عجايب»، إحدى أجمل إنتاج مربط دبي من الخيول العربية الأصيلة في العالم، مقدمة مجمل البطولة بأعلى معدل في تقييم مقومات مفاتنها.

وتمكن المربط من وضع الأساس لصعوده منصة التتويج في الحفل الختامي للبطولة، حيث أحرز كل من المهر دي شلال ابن كنز الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «أف أيه الرشيم» والفرس دي شهلا المركز الأول في مجموعته من المهور بعمر السنة خلال منافسات اليوم الأول، وأحرز المهر بعمر السنة أيضاً «دي ابن رشيم» ابن الفحل «أف إي إل الرشيم» والفرس «أنجليكا» المركز الثاني في المجموعة نفسها، وتمكن المهرة «دي مميزة» ابنة الفحل «أف أيه ال رشيم» والفرس «أم راندي» من إحراز المركز الثاني في مجموعتها بين مهرات عمر السنة.

واستطاعت المهرة الفاخرة العجيبة من إنتاج مربط دبي للخيول العربية «دي عجايب» ابنة الفحل «آر آف آي فريد» والفرس «ليدي فيرونيكا» أن تخترق حاجز أضواء بطولة كل الأمم في منافسات اليوم الأول، وتبرق بأعلى معدل من النقط ضمن مجموعتها (ب) في البطولة بـ 93.74 نقطة، بينما حققت صاحبة المركز الأول في المجموعة (أ) المهرة «دي إيه أليهاندرا» حصيلة 92.85 نقطة، وهي بهذه النتيجة تتجه لتجديد عهدها من المركز الأول والذهب في نسختين متتاليتين في كل الأمم، فضلاً عن ذهبية بطولة العالم في آخر نسخة منها العام الماضي.

كما حجزت وصيفة بطولة العالم وصاحبة البرونزية في بطولة دبي للجواد العربي الفرس «أيلي فلامينكا» ابنة الفحل عجمان «مونسشن» والفرس «الإمارات أم أيه» المركز الثاني ضمن مجموعتها في منافسات اليوم الثاني من البطولة مسجلة مجموع 92.64 نقطة، مما يمنحها حظوظاً جيدة في ختام البطولة.

وتعتبر المهرة «دي عجايب» من صفوة الإنتاج العالمي لمربط دبي للخيول العربية، وشكلت بجانب البطل الأممي وبطل العالم المهر الفاتن «دي سراج» ابن كنز الإنتاج العالمي المعاصر «أف آي إل رشيم» والفرس الولود «ليدي فيرونيكا»، أحد الأعمدة لبلوغ طفرة جديدة من تطور الخيل العربية الأصيلة في العالم انطلاقاً من دبي.