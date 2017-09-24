فرسان الإمارات أبطال مونديال الشباب للقدرة بإيطاليا

محمد حسن (فيرونا)
أضاف فرسان الإمارات للقدرة إنجازاً جديداً عندما انتزعوا بطولة العالم للقدرة للفرسان الشباب والناشئين «ميدان - إيطاليا 2017»، التي انطلقت اختتمت أمس بحديقة سيجورتا بالقرب من مدينة فيرونا الإيطالية. وتمكن الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة أقيمت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية ورعاية ميدان، ضمن مهرجان إيطاليا للقدرة.
وبلغت المسافة الكلية للسباق 120 كيلومتراً، تم تقسيمها إلى خمس مراحل، بمشاركة 107 فرسان يمثلون 33 دولة، تنافسوا في ألقاب الفردي وبطولة الفرق التي شارك بها 16 فريقاً.
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ونال فريق الإمارات لقب ذهبية الفرق، حيث نجح الفريق المكون من الفرسان سعيد سالم المهيري بطل الفردي وغانم سعيد العويسي الذي حل في المركز الثاني والفارس سعيد خليفة المهيري الذي حل في المركز السادس، من تحقيق أفضل زمن بلغ 15:11:35 ساعة للفرسان الثلاثة.
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