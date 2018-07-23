مقاضاة 25 شركة ساهمت في «كيماوي» صدام



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 حلبجة (الاتحاد) أعلن فريق الدفاع عن ضحايا حلبجة، أمس، رفع دعوى قضائية على 25 شركة أجنبية، ساعدت النظام العراقي السابق في صناعة الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في قصف المدينة عام 1988، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين. وقال رئيس فريق الدفاع، إياد كاكائي، في مؤتمر صحافي: «إن الدعوى رفعت في محكمة محافظة حلبجة التي باشرت النظر بالقضية»، داعياً الشركات المعنية، وإحداها أميركية، إلى «حضور جلسات المحكمة، لاسيما تلك التي ستشهد النطق بالحكم». وأضاف كاكائي، أن الفريق «ضمن الدعوى الأدلة كافة التي تدين تلك الشركات»، مرجحاً إمكانية صدور الحكم النهائي بالقضية في 27 نوفمبر المقبل.