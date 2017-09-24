مبادرة «سفير الخير» تصل إلى «لوس أنجلوس»

أمين الدوبلي (لوس أنجلوس)

في الجو جيتسو .. المسألة ليست مجرد رياضة، إنها أخلاق وقيم إنسانية، مبادرات على الأرض، وعطاء بلا حدود، جنباً إلى جنب مع الإنجازات والألقاب.. الميداليات والانتصارات التي تغلفها سلوكيات تعزز الروح الرياضية، بل تغرس في نفوس الأجيال روح العطاء.

في «مدينة الملائكة» لوس أنجلوس وعلى هامش الجولة الثانية من النسخة الثالثة لبطولة «أبوظبي جراند سلام» التي تقام في أرض المعارض بقلب مدينة الترفيه والثقافة العالمية، تجدد ظهور «سفير الخير» الذي انطلق على هامش عالمية أبوظبي التاسعة في أبريل الماضي، وقد ارتدى السفير زي الملائكة، حيث أطلق اتحاد الإمارات للجو جيتسو مبادرة لإطعام رواد مركز «مبعوث منتصف الليل» لرعاية وتأهيل المشردين ومن لا يمتلكون بيتاً يأويهم.

لوس انجلوس التي يظن أغلب سكان الكرة الأرضية أنها جنة الله في الأرض، هي أكبر مدن الولايات المتحدة الأميركية، ويسكنها ما يزيد على 12 مليون نسمة، كانت مسرحاً للمبادرة التي اطلقها اتحاد الجو جيتسو، لأنها تضم أكثر من 83 ألف رجل وسيدة بلا مسكن، مأواهم الشارع، يعيشون على المبادرات الخاصة التي تطلقها المراكز والجمعيات المتخصصة في تقديم العون لهم، ومركز« مبعوث منتصف الليل» الذي تأسس في عام 1914 أي منذ أكثر من مائة عام عن طريق رجل الأعمال توم ليدكوايت، يقدم خدمات إنسانية جليلة لفئة المشردين، من الطعام والنوم الأمن، للرجال والسيدات الكبار والشباب بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم، وتخضع متعاطي المخدرات لبرنامج الـ» 12 خطوة - STEPS 12» التأهيلي الذي يأخذ بيدهم من على هامش الحياة، من عالم الجريمة، إلى الطريق الصحيح لتشكيل وجدان مواطن نافع لمجتمعه.

أما قصة تسمية المركز «مبعوث منتصف الليل» ترجع إلى رجل الأعمال توم ليدكوايت نفسه، حيث لكثرة مشاغله، كان يعود إلى منزله عند منتصف الليل منذ أكثر من 100 عام، وفي طريق عودته كان يجد المشردين في الشوارع، فيجمعهم، ويأخذهم إلى بيته، يجلس ليتحدث معهم، حتى تنتهي ابنته من تجهيز الطعام، ثم يوفر لهم المكان الأمن للمبيت، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى تبني برامج تأهيل وإصلاح للمدمنين وإخضاعهم لبرامج تعليمية أيضاً، وقد نجح هذا المركز ومازال يحقق نجاحات في علاج عدة أمراض اجتماعية خطيرة، من خلال استضافته اليومية لمئات المترددين عليه، وفتح أكثر من فرع.