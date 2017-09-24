«الفيفا» يتوج الأفضل في العالم «مرتين» في عام!

محمد حامد (دبي)

لم يتجاوز العالم حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حتى الآن، هي حقبة يستمتع الملايين من عشاق الكرة العالمية بتفاصيل صراعها المثير، ولكن على الجانب الآخر هناك من يشعرون بـ«الملل» ويعلنون ذلك دون تردد، على الرغم من اعترافهم بأن ميسي ورونالدو أعادا للساحرة إثارتها، ونجحا معاً في رفع سقف المتابعة الجماهيرية، وبدوره نجح الإعلام في تعزيز ما يسمى بـ «عصر ليو والدون»، ليرتفع سقف الصراع المثير إلى أعلى درجاته، ومع تقدم ليو والدون في العمر، يتوقع البعض أن تبدأ رحلة التراجع، ومن ثم البحث عن «الرجل الثالث» الذي يمكنه أن يرث عرشهما.

الفيفا أعلن دخول رونالدو وميسي ونيمار المرحلة الأخيرة للمنافسة على جائزة «فيفا لأفضل لاعب في العالم» لعام 2017، ويقام الحفل في لندن 23 أكتوبر المقبل، وسط توقعات ترقى إلى حد التأكيدات أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو الأقرب للظفر باللقب، والتربع على عرش الكرة العالمية للمرة الخامسة في مسيرته الكروية.

قراء «الاتحاد الرياضي» عبر «تويتر» صوتوا لمصلحة رونالدو بنسبة 57%، وميسي 38%، ثم نيمار ثالثاً بنسبة لم تتجاوز 5%، وتبدو النتائج أقرب للواقع، أو بالأحرى أقرب إلى ما سيحدث في لندن بتاريخ 23 أكتوبر القادم، صحيح أنه لا يوجد من يعلم ماذا سيحدث غداً، كما أن ميسي بما قدمه على المستوى «الفردي» يظل منافساً قوياً، ولكن المؤشرات تقول إن رؤية قراء «الاتحاد الرياضي» سوف تتطابق مع النتائج النهائية بصورة ما، وهو ما لا يمكن تأكيده إلا بعد 29 يوماً من الآن.

وخلال السنوات التسع الأخيرة نجح ميسي ورنالدو في السيطرة بصورة مطلقة على لقب أفضل لاعب في العالم، سواء كان تحت مسمى «كرة ذهبية» أم «جائزة فيفا» لأفضل لاعب في العالم، ومنذ عام 2007 وهو العام الذي شهد تتويج كاكا بالجائزة، ولقب أفضل لاعب في العالم، لم يتمكن أي لاعب من التتويج باللقب ولو لمرة واحدة على حساب النجم البرتغالي وغريمه الأرجنتيني، بواقع 5 مرات لميسي، و4 لرونالدو، ما يجعل النسخة الحالية مرتقبة بقوة، لأنها وفقاً لواقع الإنجازات ومؤشرات التصويت سوف تكون لرونالدو، ما يجعله يعادل رقم ليو.