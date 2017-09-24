أتلتيكو يعرقل أشبيلية وينتزع وصافة «الليجا»

مدريد (د ب أ)

عرقل أتلتيكو الانطلاقة الناجحة لأشبيلية في الدوري الإسباني هذا الموسم، وألحق به الهزيمة الأولى في الموسم بالتغلب عليه 2 /‏‏‏ صفر في افتتاح مباريات المرحلة السادسة من المسابقة. وتبادل الفريقان موقعيهما في جدول المسابقة، حيث تقدم أتلتيكو للمركز الثاني، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أشبيلية الذي تراجع للمركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يقلب أتلتيكو الطاولة على ضيفه في الشوط الثاني بهدفين، سجلهما البلجيكي يانيك كاراسكو والفرنسي جريزمان في الدقيقتين 46 و70، ليكون الفوز الثالث على التوالي لأتلتيكو في المسابقة.

وبدأت المباراة بمحاولة هجومية خطيرة لأتلتيكو وتسديدة من لوسيانو فيتو، خرجت إلى ركنية لعبها يانيك كاراسكو وخرجت مجدداً إلى ركنية لكنها لم تستغل جيداً. وبعدها أمسك أشبيلية بزمام المباراة لعدة دقائق، حيث حاصر أتلتيكو داخل وأمام منطقة الجزاء وشكل إزعاجاً كبيراً لأصحاب الأرض. وسدد بابلو سارابيا كرة مباغتة قوية في الدقيقة 12، ولكن الكرة ارتطمت بقدم أحد اللاعبين، لتغير مسارها قليلاً وترتد من القائم الأيمن لمرمى أتلتيكو.

أيقظت هذه التسديدة فريق أتلتيكو الذي تخلى سريعاً عن انكماشه الدفاعي، وعاد لمبادلة ضيفه الهجوم في الدقائق التالية.