جنيف (الاتحاد)

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لاعتماد تكامل أنظمة مراسلات عمليات الشحن «كارجو-إكس إم أل» من «آياتا» مع نظام «اسيكودا» العالمي، والذي يعد النظام المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على مستوى الإجراءات الجمركية لـ90 دولة حول العالم.

ويقوم نظام تكامل عمليات الشحن «كارجو-إكس إم أل» مع نظام «اسيكودا» العالمي بتوحيد الاتصالات القائمة بين شركات الطيران وسلطة الجمارك التي تقوم باستخدام البرنامج، ويقوم معيار البيانات الجديد بتقليل ازدواجية المراسلات، وتبسيط عمليات الاتصالات عبر النمو الذي تشهده سلسلة التوريد التجاري، وتحديث العمليات الجمركية، وتعزيز المشاركة في التجارة العالمية عن طريق التقديم المسبق والإلكتروني للبيانات لجميع شحنات النقل الجوي.

ويساهم النظام بتسهيل عمليات شركات الطيران ووكلاء وشركات الشحن، وذلك لضمان تقديم المعلومات للسلطات الجمركية بشكل صحيح من الناحية الفنية بالتماشي مع معايير الهيئات الصناعية، مثل المنظمة العالمية للجمارك والهيئات التنظيمية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات تقييم المخاطر بما يخص عمليات الشحن الجوي، وتحسين عمليات الامتثال للوائح الأمنية والتنظيمية.

وقال غلين هيوس، المدير العالمي الشحن الجوي في «آياتا» «وجود نظام قياسي للمراسلات الرقمية في عمليات الشحن الجوي بين سلطة الجمارك وشركات الطيران والقائمين على عمليات الشحن هو أمر أساس لتعزيز الكفاءة والتوجه نحو التميز في نمو التجارة وزيادة مستويات السلامة والأمن في جميع أنحاء القطاع، وتعد هذه الشراكة التي تجمع (آياتا) و(أونكتاد) خطوة متميزة نحو الارتقاء في القطاع، والوصول إلى مستويات تتحدث فيها جميع الأطراف في 90 دولة حول العالم لغة رقمية واحدة، خاصة أن خطوة واحدة تفصل القطاع نحو تحقيقي اعتماد عالمي لنظام المراسلة القياسي في مجال الشحن الجوي».

وقالت شاميكا إن.سيريماني، مديرة قسم التقنيات والشحن والإمداد لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) «إذا ما نظرنا إلى التعقيدات التي تشهدها التدفقات التجارية، وزيادة الطلب على التقييم المسبق للمخاطر والكفاءة التشغيلية، فإننا نجد بأن التبادل الإلكتروني للمراسلات والبيانات هو جزء أساسي لا يتجزأ من برامج التحديث الجمركي».