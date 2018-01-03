سقوط النظام الإيراني يمثـل ضــربــة قـــويــة لمؤامرات الدوحة

أحمد مراد (القاهرة)

أكد خبراء إعلام في مصر أن دفاع الإعلام القطري عن نظام الملالي في إيران غير المحدود وغير المسبوق، يعكس حجم تبادل المصالح والعلاقات المريبة بين النظام الإيراني والنظام القطري، موضحين أن الإعلام القطري يواصل اتباع نفس أساليبه المعهودة في الدفاع عن النظام الإيراني، التي تتمثل في تزييف الحقائق، وفبركة الوقائع، ونشر الادعاءات المغرضة ضد المتظاهرين الإيرانيين، وغير ذلك من الأساليب المشبوهة، التي تخدم في النهاية النظام الإيراني، في محاولة يائسة للحفاظ على بقائه واستقراره.

وأكد خبراء الإعلام أن أحداث إيران فضحت ازدواجية الإعلام القطري في تعاطيه مع أحداث المنطقة، ففي الوقت الذي يحاول فيه الكشف عن أي عوار في الدول العربية، وبالأخص دول المقاطعة، فإنه يحاول أن يعتم على أي أحداث مؤسفة تشهدها الدول الحليفة للنظام القطري، وفي المقدمة إيران، وهو الأمر الذي يؤكد أنه إعلام موجه وفقاً لسياسات النظام القطري.

في البداية، لم تستغرب د. ليلى عبد المجيد، العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، محاولات الإعلام القطري للدفاع عن النظام الإيراني، سواء من خلال التعتيم على الأحداث الراهنة التي تشهدها إيران، أو من خلال مواصلة الهجوم على دول المنطقة العربية، وإطلاق الأكاذيب ضدها، وذلك بهدف صرف الأنظار عن المظاهرات الشعبية التي تشهدها طهران حالياً، مشيرة إلى أن تعامل الإعلام القطري مع الملف الإيراني يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه إعلام موجه وفقاً لسياسات النظام القطري، فهو يهاجم فقط الدول التي تختلف مع النظام القطري، بينما يظهر تعاطفاً تجاه الأنظمة التي ترتبط بعلاقات ومصالح مع النظام القطري، وهو ما يشكل ازدواجية ممقوتة لا تتفق مع أي معايير مهنية.

وقالت د. ليلى: منذ أكثر من 20 عاماً، وبالتحديد مع ظهور قناة الجزيرة في العام 1995، تزعم قطر أنها تؤمن بحرية الإعلام، وأنها تطلق العنان لوسائل إعلامها تقول كيفما تشاء دون ضغوط من الحكومة القطرية، ومع مرور الأعوام ثبت أن كل ما تقوله بشأن حرية الإعلام مجرد ادعاءات ومزاعم وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، حيث تفتقر جميع وسائلها الإعلامية لأي قدر من الحرية والمهنية، وهي فقط وسائل إعلام موجهة من قبل النظام القطري، ولا تخرج عن كونها مجرد أداة من أدوات السياسية القطرية، التي تحاول من خلالها الحكومة القطرية تحقيق أهدافها ومصالحها المشبوهة.