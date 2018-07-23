ألمانيا تدعو إلى نزع السلاح الخطابي بين واشنطن وطهران

برلين، موسكو (وكالات)

انتقدت الحكومة الألمانية، أمس، اللهجة المتشددة في النزاع القائم بين الولايات المتحدة وإيران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: «إننا نعول على إجراء محادثات وحوار، وندعو جميع الأطراف (ويسري ذلك بشكل واضح تماماً على الجانب الإيراني)، للاعتدال ونزع السلاح الخطابي». وأضاف: «أن أي تهديدات باستخدام عنف عسكري لن تساعد على الإطلاق ولا تفيد أبداً، ولن تكون وسيلة مساعدة لإجراء نقاش، لاسيما في ظل الوضع المحتدم في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى».

وأكد وزير خارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده وبريطانيا تعتزمان مواصلة التعاون المكثف للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وقال: «حتى لو انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يتغير أي شيء في التعاون في هذا المجال مع لندن، وسنواصل التعاون معها في الساحة الدولية للدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة»، وأضاف: «تعاوننا مستمر مع لندن على صعيد التجارة وتغيرات المناخ وبعض القضايا السياسية المهمة التي نعمل خلالها مع بريطانيا بشكل وثيق، ومنها الاتفاق النووي مع إيران».