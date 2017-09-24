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ثنائية سيبايوس تنقذ الريال من كمين ألافيس
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تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017

مدريد (د ب أ)

احتفل لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس بأول ظهور له في التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد وسجل هدفين، ليقود الريال إلى استعادة بعض اتزانه في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بفوز ثمين وصعب 2/&rlm&rlm 1 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة السادسة من المسابقة.

وأفاق الريال سريعا بعد هزيمته صفر/&rlm&rlm 1 أمام ريال بيتيس الأربعاء الماضي في المرحلة الخامسة من المسابقة، وانتزع فوزا صعبا اليوم ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.

وكان الفوز أمس في غاية الأهمية قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتفل سيبايوس (21 عاما) بمشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية للريال، منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من ريال بيتيس، وسجل اللاعب هدفين غاليين للفريق في الدقيقتين العاشرة و43، فيما أحرز مانويل جارسيا الهدف الوحيد لألافيس الذي شكل إزعاجا حقيقيا للريال في فترات عديدة من المباراة، رغم الفارق الكبير في المستوى والإمكانيات.

وكان سيبايوس، الذي سجل لبيتيس هدفين في الموسم الماضي، شارك للمرة الأولى مع الريال في وسط الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام آبويل نيقوسيا القبرصي ليفوز الفريق 3/&rlm&rlm صفر في افتتاح رحلة الدفاع عن لقبه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما شارك في الدقائق الأخيرة من مباراة الريال التي فاز فيها على ريال سوسييداد 3/&rlm&rlm 1 في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع الماضي، فيما كانت مشاركته أمس هي الأولى في التشكيلة الأساسية للريال. ... المزيد
     
 

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