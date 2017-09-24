ثنائية سيبايوس تنقذ الريال من كمين ألافيس

مدريد (د ب أ)

احتفل لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس بأول ظهور له في التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد وسجل هدفين، ليقود الريال إلى استعادة بعض اتزانه في رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بفوز ثمين وصعب 2/&rlm&rlm 1 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة السادسة من المسابقة.

وأفاق الريال سريعا بعد هزيمته صفر/&rlm&rlm 1 أمام ريال بيتيس الأربعاء الماضي في المرحلة الخامسة من المسابقة، وانتزع فوزا صعبا اليوم ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.

وكان الفوز أمس في غاية الأهمية قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحتفل سيبايوس (21 عاما) بمشاركته الأولى في التشكيلة الأساسية للريال، منذ أن انتقل إليه في صيف هذا العام قادما من ريال بيتيس، وسجل اللاعب هدفين غاليين للفريق في الدقيقتين العاشرة و43، فيما أحرز مانويل جارسيا الهدف الوحيد لألافيس الذي شكل إزعاجا حقيقيا للريال في فترات عديدة من المباراة، رغم الفارق الكبير في المستوى والإمكانيات.