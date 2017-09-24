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قطبا مانشستر يضربان بقوة

السيتى يتربع على القمة بـ «خماسية ساحقة»
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تاريخ النشر: الأحد 24 سبتمبر 2017

لندن (د ب أ)

واصل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صراعهما على القمة، بعد أن حقق كل منهما الفوز أمس، حيث تغلب السيتي على كريستال بالاس 5 /‏‏ صفر، وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه ساوثهامبتون 1 /‏‏ صفر، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي

على ملعب استاد الاتحاد، أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس، متقدماً بهدف سجله ليروي سان في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، أمطر مانشستر سيتي شباك ضيفه بأربعة أهداف أخرى، سجل رحيم سترلينج اثنين منها في الدقيقتين 51 و59، وأضاف الآخرين سيرجيو أجويرو وفابيان ديلف في الدقيقتين 79 و89.

وجاءت هزيمة كريستال بالاس استمراراً لأسوأ بداية له في تاريخه بالدوري الإنجليزي، حيث إنها الهزيمة السادسة له على التوالي.

أما مانشستر يونايتد، فقد حسم مباراته أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف وحيد سجله روميلو لوكاكو في الدقيقة 20. ... المزيد
     
 

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