السيتى يتربع على القمة بـ «خماسية ساحقة»

لندن (د ب أ)
واصل فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد صراعهما على القمة، بعد أن حقق كل منهما الفوز أمس، حيث تغلب السيتي على كريستال بالاس 5 / صفر، وفاز مانشستر يونايتد على مضيفه ساوثهامبتون 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي
على ملعب استاد الاتحاد، أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه كريستال بالاس، متقدماً بهدف سجله ليروي سان في الدقيقة 44.
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وجاءت هزيمة كريستال بالاس استمراراً لأسوأ بداية له في تاريخه بالدوري الإنجليزي، حيث إنها الهزيمة السادسة له على التوالي.
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