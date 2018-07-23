لندن_ترفض_تميم يتصدر «تويتر».. مغردون يؤيدون اعتقال أمير قطر

دينا مصطفى (أبوظبي)

تصدر وسم #لندن_ترفض_تميم موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، تزامناً مع اندلاع تظاهرات ووقفات في العاصمة البريطانية، احتجاجاً على زيارة أمير قطر الذي طالب المحتجون باعتقاله ومحاكمته.

وتدفقت تعليقات المغردين الغاضبة من الزيارة، ووصفوها بأنها محاولات يائسة لتنظيم الحمدين الملطخ بالدماء للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف به منذ أكثر من عام، بعد مقاطعة الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لنظام الدوحة بسبب دعمه الإرهاب.

ونشر مغردون عبر «تويتر»، وصفاً مفصلاً للاحتجاجات المصاحبة لزيارة تميم بن حمد إلى لندن، حيث قال أحدهم، «انتشرت لافتات في مداخل ومخارج الشوارع الكبرى بلندن، بجانب منشورات وزعها بريطانيون تطالب باعتقال ومحاكمة تميم، أو طرده من الأراضي البريطانية».

وكتب آخر «غير مرحب بك في لندن». وقال مغرد «تم توزيع آلاف المنشورات في عقر دار تنظيم الحمدين».