الشارقة (الاتحاد)

تشهد ساحة الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات في نسختها التاسعة في السابعة من مساء اليوم مواجهتي شباب الأهلي دبي مع ضيفه اتحاد كلباء، وسيكون فريق نادي الحمرية ضيفاً على الظفرة على ملعب الأخير في صالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، وتستكمل مباريات الجولة الثالثة غداً بمواجهتي خورفكان ومليحة والبطائح مع دبا الحصن.

تعتبر مباراة شباب الأهلي مع اتحاد كلباء مواجهة لتضميد الجراح لأن الفريقين مؤخراً في الجولة الثانية وكان فريق شباب الأهلي قد خسر من دبا الحصن 4-6 وفاز شباب الأهلي في الجولة الأولى على البطائح 5-2، أما فريق اتحاد كلباء فقد تعادل مع دبا الحصن بالجولة الأولى 2-2 وخسر من البطائح في الجولة الثانية 4-2 ويطمح كل فريق للفوز على الآخر لضمان موطئ قدم في المنافسة على الصعود إلى المرحلة القادمة من المنافسة.

وتشهد صفوف شباب الأهلي دبي عودة اللاعبين الدوليين راشد عبيد وعمر عبدالستار الذي يحتاجه الفريق بشدة لسد الثغرة التي خلفها غيابه في حراسة المرمى، فيما سيكون كلباء بتشكيلته المعتادة ويقوده المحترف العماني معتصم بن رياض الشامسي.

ويفقد الفريق جهود قائده أحمد عبدالله سرحان بداعي الإيقاف في أعقاب طرده في المباراة السابقة، ويمتلك الأهلي 3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكلباء.

وفي المباراة الثانية لن تكون مهمة الحمرية المتطور سهلة، عندما يحل ضيفاً على الظفرة صاحب الأرض والجمهور، والذي يدافع بكل قوة وشراسة عن لقبه ويعتبر فريق الظفرة الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بالفوز في مباراتين متتاليتين على خورفكان بخماسية نظيفة وعلى مليحة 6-1 رغم أنه كان يفقد جهود خمسة لاعبين كانوا في صفوف المنتخب الوطني الأول لكرة الصالات، العائد من المشاركة في ألعاب الصالات بعد خروجه من الدور الأول.

ويطمح فريق الظفرة إلى حسم بطاقة الصعود بالعلامة الكاملة، وإنهاء مهمته اليوم للتفرغ للدور الثاني من البطولة، وهو يفقد اليوم هدافه عبدالكريم جميل بداعي الإيقاف.

وفي‏‭ ‬المقابل‭ ‬يطمح‭ ‬فريق‭ ‬الحمرية‭ ‬لمواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬الإيجابية‭ ‬اليوم‭

‭ ‬بعد أن تعادل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬مليحة ‬1-1‭ ‬، وفاز‭ ‬على‭ ‬خورفكان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬والخروج‭ ‬بأي‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬ستجعل‭ ‬الفريق‭ ‬قريبا‭ ً‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني ‬في‭ ‬البطولة.