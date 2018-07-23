منظمة حقوقية تستنكر قبول قطر لـ «المثليين»



تاريخ النشر: الثلاثاء 24 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، أمس، موافقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، برئاسة علي بن صميخ المري والحكومة القطرية، على شرط منظمة «الفيفا»، بأن تعلن بشكل رسمي واضح أنها تقبل المثليين جنسياً. وأوضحت أن قطر تعهدت بألا تمارس أي تمييز ضد (المثليين) خلال مباريات كأس العالم بالدوحة 2022، مؤكدة أن هذه الموافقة ستلزم قطر رسمياً وعلنياً بالسماح للمثليين ليس فقط أثناء كأس العالم وإنما كتشريع قانوني دائم. وطالبت المنظمة المري ولجنته الحكومية والسلطات القطرية باحترام الدين الإسلامي والدستور والقيم والعادات في المجتمع القطري ورفضه التام للمثلية الجنسية. وأضافت أن عدداً من منظمات المثلية الجنسية الدولية شكرت المري والحكومة القطرية، على السماح للمثليين جنسياً بالمشاركة في مباريات كأس العالم بالدوحة 2022. وذكرت المنظمة أن قطر التزمت في سبتمبر 2013 بإعلان مجلس التعاون الخليجي أنه بصدد الاتفاق على مناقشة اقتراح حظر دخول المثليين الأجانب لدولة قطر، بقصد تشجيع منتخب بلادهم في كأس العالم.