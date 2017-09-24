اتحاد الكرة يطبق آلية جديدة لعقوبات «قصات الشعر»!

معتز الشامي (دبي)

قررت الأمانة العامة لاتحاد الكرة، اتباع تطبيق جديد لضمان تنفيذ أكثر سهولة لعقوبات «قصات الشعر» المخالفة للاعبين خلال الموسم الجاري، وذلك عبر تكليف الحكم بإبلاغ الأمانة العامة عبر تقرير منفصل، باسم اللاعبين أصحاب تلك القصات، ومن ثم يتم توجيه تنبيه رسمي للنادي الذي يلعب له، يذكر اسم اللاعب المراد تحذيره لتغيير قصة شعره، على أن يتم ذلك بواقع تنبيهين اثنين لكل لاعب، وذلك قبل أن يتم تحويله إلى لجنة الانضباط لاتخاذ قرار وفق لائحة العقوبات المنصوص عليها.

وكان ملف قصات الشعر، قد شهد جدلاً كبيراً خلال الموسم الماضي، ما أدى لإيقاف لجنة الانضباط السابقة برئاسة المستشار سالم بن بهيان، لأي إجراءات تتعلق بعقوبات اللاعبين المحولين في تقارير الحكام، بعدما زادت أعدادهم، فضلاً عن عدم وجود آلية واضحة يمكن الحكم من خلالها على قصة شعر لاعب بعينه دون آخر، ووقتها طالبت اللجنة السابقة، بتصوير اللاعبين المتهمين بالقصات المسيئة لتقرر اللجنة ما إذا كانت بالفعل قصة مسيئة تستدعي العقوبة أم لا، وهو ما رفضته الأمانة العامة، وبالتالي توقف التطبيق بعد 3 أسابيع من إطلاقه بقرار لمجلس إدارة الاتحاد.

وتفيد المتابعات أن مروان بن غليطة، رئيس مجلس الإدارة أراد إحياء ملف قصات الشعر مجدداً، وهو أبرز ما طرحه للنقاش خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء اللجان القضائية قبل بداية الموسم، ووقتها تم طرح مبادرة، تتحدث عن توجيه تنبيهات رسمية بعدد تنبيهين اثنين للاعب صاحب القصة المسيئة، وإخطار ناديه ورصد اسم اللاعب وعدد التنبيه الرسمي الحاصل عليه لدى الأمانة العامة ولجنة الحكام، ومن ثم يكون التنبيه الثالث عبارة عن تحويله إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار منصور لوتاه، الذي رفض مسألة وجود صور لقصات الشعر ضمن التقارير المرفوعة عن تلك الحالات.

وعلى الجانب الآخر، علمت «الاتحاد» أن لجنة الانضباط، كانت قد عممت بضرورة تسليم تقارير المباريات خلال 24 ساعة من انتهائها، وحذرت من التأخير، وذلك لتسهيل عملية رصد الحالات، واتخاذ القرارات المناسبة ودراستها بشكل كافٍ، فضلاً عن تسهيل قرار اللجنة بإخطار الأندية، بنظر أي قضايا تخصها عبر تقارير الحكام قبل صدور القرار الرسمي.