«أبيض الشباب» يخسر أمام «النجوم السوداء» برباعية

دبي (الاتحاد)
خسر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999، تجربته أمام ضيفه منتخب غانا للناشئين 0-4 أمس على ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة في دبي في الودية الأولى للأبيض خلال تجمعه، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي، ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.
وفاجأ الضيوف مرمى سالم خيري حارس الأبيض بتسجيل هدف مبكر بواسطة اللاعب مينسا جيديون في الدقيقة السابعة لانطلاقة المباراة، لتنتهي الحصة الأولى بأفضلية المنتخب الغاني بهدف، وفي الحصة الثانية عاد منتخب «النجوم السوداء» لإضافة ثلاثة أهداف على التوالي بوساطة أمينو محمد في الدقيقة 55، وصادق إبراهيم 65، ومحمد إدريس في الدقيقة 82.
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