«أبيض الشباب» يخسر أمام «النجوم السوداء» برباعية

دبي (الاتحاد)

خسر منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 1999، تجربته أمام ضيفه منتخب غانا للناشئين 0-4 أمس على ملعب ذياب عوانه بمقر اتحاد الكرة في دبي في الودية الأولى للأبيض خلال تجمعه، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر الحالي، ضمن التحضيرات خوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبلين.

وفاجأ الضيوف مرمى سالم خيري حارس الأبيض بتسجيل هدف مبكر بواسطة اللاعب مينسا جيديون في الدقيقة السابعة لانطلاقة المباراة، لتنتهي الحصة الأولى بأفضلية المنتخب الغاني بهدف، وفي الحصة الثانية عاد منتخب «النجوم السوداء» لإضافة ثلاثة أهداف على التوالي بوساطة أمينو محمد في الدقيقة 55، وصادق إبراهيم 65، ومحمد إدريس في الدقيقة 82.

ومثلت المواجهة أمام منتخب «النجوم السوداء» تجربة مفيدة لأبيض الشباب رغم الفوارق السنية عطفاً على جاهزية الأخير والذي يستعد بدوره لخوض نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً بالهند، وتعد مباراة الأمس الودية الأولى لأبيض الشباب أمام منتخبات القارة الأفريقية للناشئين المتأهلة إلى المونديال، حيث يلتقي في مباراته الثانية مساء الغد منتخب مالي المتوج بلقب كأس أمم فريقيا تحت 17 عاماً في الجابون مطلع العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، على يختتم تجاربه الجمعة المقبل بلقاء منتخب غينيا للناشئين المتأهل بدوره لنهائيات مونديال 2017 والحائز برونزية أمم أفريقيا بالجابون 2017.