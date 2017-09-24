النصر والجزيرة يكسبان الوحدة ودبا الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

فاز النصر على الوحدة 2 - 1، والجزيرة على دبا الفجيرة بالنتيجة نفسها مساء أمس، بالجولة الثانية لدوري الخليج العربي للرديف.

على استاد آل نهيان في أبوظبي، حول النصر تأخره أمام مضيفه الوحدة بهدف إلى الفوز بهدفين، تقدم «العنابي» بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وتعادل خالد جلال لـ «الأزرق» من ركلة جزاء في الدقيقة 40، قبل أن يتقدم طارق الشحي بالهدف الثاني لـ «العميد» في الدقيقة 50، وحصد النصر أول 3 نقاط، بينما ظل الوحدة من دون نقاط للجولة الثانية.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت أكاديمية الجزيرة بالشوامخ، تكرر السيناريو نفسه، حيث تقدم دبا الفجيرة بالهدف الأول، عن طريق عبد الله مهدي في الدقيقة الرابعة، وتعادل الجزيرة بهدف سالم الحمادي في الدقيقة 47، وخطف زايد العامري هدف الفوز لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، ورفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط، بينما بقى دبا الفجيرة بـ3 نقاط.

وتختتم الجولة الثانية بمباراتين اليوم، حيث يستضيف العين فريق حتا ويلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان.