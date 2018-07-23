الإمارات تطالب قطر بوقف الإرهاب بدلاً من المناورات

أبوظبي (الاتحاد، وام)

رحبت الإمارات العربية المتحدة أمس، بقرار محكمة العدل الدولية رفض منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما يؤكد أنها بلا أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة، وجددت في بيان دعوتها قطر للتجاوب مع المطالب المشروعة للإمارات والدول المقاطعة فيما يتعلق بوقف دعمها المستمر للإرهاب، وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة بدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها. مجددة التأكيد على أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وأنه يمكن للزوار القطريين دخول الدولة بإذن مسبق، من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017.

وفيما يلي نص البيان: «ترحب دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 فيما يتعلق بطلب قطر للتدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل».

وأضاف البيان: «ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وبدلاً من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة».

وتابع البيان: «وتؤكد دولة الإمارات أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017».