احتفالية «زايد الخير» تدشن التصفيات التمهيدية للكأس الغالية

دبي (الاتحاد)

دشن سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، احتفالات انطلاقة مباريات المجموعة الأولى في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، المؤهلة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، على هامش المباراة التي جمعت الذيد والحمرية على أرض الأول مساء أمس الأول.

وتضمنت مراسم التدشين، صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحمل شعار عام زايد، الذي أطلقته لجنة المسابقات على جميع مسابقات الموسم الرياضي 2017/‏2018، إلى جانب مبادرة تهنئة أشقائنا السعوديين بالعيد الوطني للمملكة في لوحة كبيرة حملها لاعبو الناديين، وأخرى تزين بها أحد جانبي منتصف الملعب، ومبادرتين أخريين، الأولى للحكام والثانية للاعبين، واللتين تضمنتا تعهداً باللعب النظيف واحترام وتنفيذ قرارات قانون اللعبة، والتي يطبقها حكم المباراة.

من جانبه، تقدم نائب الرئيس بالتهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية بمناسبة احتفالاتها بعيدها الوطني، مثمناً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الإماراتي والسعودي، وعن المبادرات التي أطلقتها لجنة المسابقات مساء أمس، خلال تدشين انطلاق مباريات التصفيات المؤهلة للكأس الغالية، مؤكداً أن مبادرة عام زايد هي تقدير وعرفان بالعمل الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من تكوين للدولة، والعمل على توحيدها، واهتمامه بالإنسان كونه الاستثمار الحقيقي، أما مبادرتا الحكام واللاعبين، فجاءتا بمطالبة الحكام للاعبين بالالتزام باللعب، النظيف وعدم الاعتراض على قرارات الحكم، كونه الشخص المخوَّل بتطبيق قانون اللعب.

شهد المباراة، خالد عبيد عضو لجنة المسابقات، ومن نادي الذيد، سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة، وحميد عبدالله الخاطري نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية، حميد علي الكتبي نائب الرئيس للشؤون الفنية والتسويق، وخليفة سلطان أمين السر العام، وسعيد مترف الطنيجي عضو مجلس الإدارة مشرف المراحل السنية، ومن نادي الحمرية، جمعة الشامسي رئيس مجلس الإدارة، وعمار المهيري عضو مجلس الإدارة، وأحمد الكتبي رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وحميد غدير رئيس لجنة الألعاب الفردية.

وانتهت نتائج مباريات المجموعة الأولى التي جرت مساء أمس الأول، بتصدر الفجيرة لترتيب المجموعة بعد تغلبه على العروبة بثلاثة أهداف نظيفة، وفوز الذيد على الحمرية، وفوز مصفوت على مسافي، وبالنتيجة نفسها هدفين لهدف لكل مباراة.