القوات الصومالية تردي 87 من «الشباب» الإرهابية

مقديشو (وكالات)

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي، آدم إسحاق علي، أمس، أن قوات الأمن قتلت 87 من أعضاء حركة الشباب المتشددة، بعدما اقتحموا قاعدة عسكرية في جنوب الصومال.

ولم يكشف علي في البيان عن عدد الجنود الذين قتلوا في المعركة التي وقعت بالقرب من مدينة كيسمايو الساحلية في منطقة جوبا السفلى.

وكان مسؤول عسكري بارز من المنطقة، يدعى مختار عدن محمد، قال في وقت سابق أمس: «إن 15 شخصاً على الأقل، بينهم عشرة من مسلحي «الشباب»، وخمسة من الجنود الصوماليين، قتلوا».

وذكر محمد أن «الهجوم بدأ عندما قاد مهاجم انتحاري سيارة مفخخة إلى مدخل القاعدة ثم أعقبها تقدم متشددين مدججين بالسلاح من اتجاهات مختلفة». وقال: «بعد هجوم استمر ساعات عدة من قبل المسلحين، تمكنت قواتنا من صدهم خارج المنطقة».