المنذري: لا أشعر بالغربة في «عرين الإمبراطور»

وليد فاروق (دبي)

قدم سلطان المنذري حارس مرمى فريق الوصل أداء طيباً أمام فريق الإمارات في أول مباراة يشارك فيها كأساسي ضمن صفوف «الإمبراطور» بعد إصابة يوسف الزعابي في أول مباراة للفريق أمام العين بالجولة الأولى لدوري الخليج العربي، ونجح الحارس الشاب في طمأنة جمهور الوصل في قدرته على تحمل مسؤولية حماية عرين الفريق سواء استمر في التشكيل الأساسي أو لحين التعاقد مع حارس جديد يدعم هذا المركز.

وساهم المنذري (22 عاماً)، والذي يعد أحد أصغر حراس المرمى الموجودين فعلياً مع فرقهم في دوري الخليج العربي هذا الموسم، في تحقيق «الإمبراطور» لفوزه الأول على الإمارات بنتيجة 3-1، ورغم استقباله هدفاً مبكراً من المحترف الأرجنتيني ساشا، إلا أنه لا يسأل عن هذا الهدف الذي جاء من شبه انفراد، ونجح بعدها في التصدي لكل الهجمات بثبات وتمكن ليسهم في تحقيق هذا الفوز.

من جانبه، عبر الحارس عن رضاه التام عن المستوى، الذي قدمه في أولى مبارياته الرسمية ونجاح فريقه في تحقيق فوزه الأول، والذي سيكون دافعاً لمزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة، مؤكداً أن جميع لاعبي الوصل يهمهم الوصول إلى منصات التتويج هذا الموسم وتحقيق لقب بطولة على الأقل ترضي طموحات الوصل وجماهيره.

وقال المنذري: «حقيقة لا أشعر بالغربة ولا بأي عبء في اشتراكي أساسياً بالمباريات، بل بالعكس فإن ثقة الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا وكذلك زملائي اللاعبون وخلف الجميع إدارة النادي يمنحني القوة للظهور بمظهر مشرف وحماية عرين «الإمبراطور» من أجل تحقيق طموحاتنا في هذا الموسم، وأشعر بأني جزء من الفريق منذ فترة طويلة، ولست غريباً عنه».