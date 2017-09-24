بني ياس يتخطى «الحصن» بهدفين في افتتاح «الثانية»

أبوظبي والفجيرة (الاتحاد)

تخطى بني ياس ضيفه دبا الحصن بهدفين نظيفين في افتتاح مواجهات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، أحرز هدفي «السماوي» حمد الأحبابي، وبعدما أحكم فريقه السيطرة على كامل مجريات المباراة دون أن يظهر دبا الحصن أي ردة فعل هجومية قوية.

وشهدت أحداث الشوط الأول غلبة فنية واضحة للاعبي بني ياس، الذين أحكموا سيطرتهم على منطقة العمليات محبطين المحاولات الجادة التي أظهرها لاعبو دبا الحصن في البداية بوساطة عدنان الجسمي ومالك الشحي من العمق وعادل المحرزي وعبدالله الوحداني من الأطراف، إذ سعى هذا الرباعي إلى تلبية تطلعات عبدالله موسى وأليكساندر في الهجوم لكن الأخيرين عانيا من رقابة لصيقة فرضها دفاع بني ياس عليهما أغلب الوقت.

بني ياس لم يستعجل التسجيل إذ ظهر جلياً حالة التروي التي ظهر عليها لاعبوه الذين تقدموا بعد وقت لا بأس به لشن هجمات فاحت من معظمها رائحة الخطورة، قبل أن يستغل حمد الأحبابي كرة مرتدة من الحارس إثر تسديدة حبوش صالح ليزرع الكرة في الشباك هدف «السماوي» الأول بالدقيقة 38 ليمتد تفوق بني ياس إلى الشوط الثاني عندما عاد حمد الأحبابي ليزور الشباك مجدداً محرزاً الهدف الثاني بالدقيقة 51 والذي أعقبه انحسار واضح في ألعاب الفريقين، إذ اكتفى بني ياس ببذل محاولات خجولة للتسجيل، مقتنعاً بما حققه في هذه المباراة، أما دبا الحصن فلم تسعفه قدراته في تقديم حضور هجومي قوي، يشفع له بتهديد مرمى محمد الحمادي حارس بني ياس الذي ظل بعيداً عن التهديد الحقيقي أغلب أوقات المباراة.

وحقق اتحاد كلباء فوزاً كبيراً على خورفكان بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد صقر بن محمد مساء أمس بمدينة خورفكان.

سجل لاتحاد كلباء في الشوط الأول الذي انتهى بهدف وحيد مدافع خورفكان سلطان الشحي في مرماه، وفي الشوط الثاني أضاف تياجو سانتوس الهدف الثاني، وأعقبه مانع البارود بالهدف الثالث بعد سيطرة شبه مطلقة للضيوف على مجريات اللقاء.

وحصل كلباء أول ثلاث نقاط في رصيده، ليحتل صدارة المجموعة الثانية.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد عبيد خادم كحكم ساحة، وعاونه على الخطوط محمد علي هلال وإبراهيم العجمي، وفي اللقاء الثالث تعادل رأس الخيمة مع العربي من دون أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مدينة رأس الخيمة ليرتضي كل منهما بنقطة التعادل، أدار اللقاء الحكم محمد سالم يوسف.