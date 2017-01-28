«الاتحادية للجمارك» تستعرض منظومة البيانات الإلكترونية في الاحتفال باليوم العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأبوظبي أمس الأول، شركاءها الاستراتيجيين، تزامناً مع احتفالات الهيئة بيوم الجمارك العالمي تحت عنوان «تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود»، الذي تحتفل به منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية على مستوى العالم في هذا اليوم من كل عام.

وكرمت الهيئة خلال الاحتفال 28 مواطناً ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في العمل الجمركي في الدولة.

حضر الاحتفال والتكريم مديرو إدارات الجمارك المحلية، وممثلو المصرف المركزي والوزارات والهيئات الاتحادية ومؤسسات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الإعلامية والموردين، فضلاً عن وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والشركاء الخارجيين من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية.

وتضمن احتفال الهيئة مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تظهر تقدم قطاع الجمارك في تطبيق أحدث الأنظمة في مجال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، واستعراض مسيرة التطور الجمركي في دولة الإمارات، وإلقاء الضوء على استراتيجية الهيئة للفترة من 2017 وحتى 2021، بما تتضمنه من أهداف استراتيجية ومبادرات لتحقيق تلك الأهداف، كما تناول اللقاء أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.