«الاتحادية للجمارك» تستعرض منظومة البيانات الإلكترونية في الاحتفال باليوم العالمي

أبوظبي (الاتحاد)
كرمت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأبوظبي أمس الأول، شركاءها الاستراتيجيين، تزامناً مع احتفالات الهيئة بيوم الجمارك العالمي تحت عنوان «تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود»، الذي تحتفل به منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية على مستوى العالم في هذا اليوم من كل عام.
وكرمت الهيئة خلال الاحتفال 28 مواطناً ممن أمضوا أكثر من 30 عاماً في العمل الجمركي في الدولة.
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وتضمن احتفال الهيئة مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تظهر تقدم قطاع الجمارك في تطبيق أحدث الأنظمة في مجال جمع المعلومات والبيانات وتحليلها، واستعراض مسيرة التطور الجمركي في دولة الإمارات، وإلقاء الضوء على استراتيجية الهيئة للفترة من 2017 وحتى 2021، بما تتضمنه من أهداف استراتيجية ومبادرات لتحقيق تلك الأهداف، كما تناول اللقاء أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.
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