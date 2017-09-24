«الزعيم» يستعيد النغمة في «المحاولة الخامسة»!

سامي عبدالعظيم (حتا)

بعد صيام طويل، عاد «الزعيم» إلى نغمة الانتصارات.

114 يوماً لم يتذوق خلالها العين طعم الفوز محلياً أو قارياً.

لا ينسى أحد الفوز الساحق الذي حققه «البنفسج» على الاستقلال الإيراني 6 - 1 في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا يوم 29 مايو 2017، وانتظر الفريق ثلاثة أشهر و24 يوماً ليحقق الفوز مجدداً، ولكن هذه المرة على مضيفه حتا بثلاثية نظيفة مساء أمس، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، وبينهما لم يستطع العين الفوز على الهلال السعودي ذهاباً وإياباً في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وحتا في افتتاح كأس الخليج العربي، والوصل في الجولة الأولى للدوري.

وبعيداً عن النقاط الثلاث والأهداف الثلاثة، خرج العين من المباراة بثلاثة مكاسب، تكمن في تألق الأجانب، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة، وتجاوز النقص الذي عانى منه نتيجة الإصابات المؤثرة.