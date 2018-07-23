مقتل 8 مسلحين باشتباك مع الجيش اللبناني

بيروت (وكالات)

أعلن الجيش اللبناني أمس، أنه قتل ثمانية مسلحين، واعتقل العشرات خلال دهم منزل أحد المطلوبين بجرم ترويج المخدرات في منطقة (بريتال) شمال شرقي لبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان، إن قوة من الجيش قامت بدهم منزل علي إسماعيل المطلوب بعدة مذكرات توقيف، وتعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة تابعة له.

وأضافت أن القوة العسكرية اضطرت إلى الرد على مصادر النيران، ما أدى إلى مقتل ثمانية مسلحين، وتوقيف 41 شخصاً من بينهم ستة جرحى، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات.

وذكرت أنها نفذت انتشاراً عسكرياً في المنطقة واتخذت التدابير اللازمة لتوقيف بقية المطلوبين. وكانت القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية اتخذت سلسلة إجراءات خلال الفترة الأخيرة لفرض الأمن في منطقة (بعلبك - الهرمل) بشرقي البلاد، ونفذت سلسلة حملات دهم أدت إلى اعتقال مطلوبين بجرائم مختلفة.