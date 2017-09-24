ياسر سالم: «جلسة المصارحة» وراء «إحراج البطل»

الفجيرة (الاتحاد)

شدد ياسر سالم مدافع دبا الفجيرة، الذي لعب مباراته الرسمية الثانية بقميص «النواخذة»، بعد مواسم عديدة قضاها مع الوصل، على أن فريقه استفاد من «جلسة المصارحة» التي دعا إليها الجهازان الفني والإداري، عقب نهاية مباراة الوحدة مباشرة، وشهدت استقبال خمسة أهداف «عنابية»، وقال: صارحنا المدرب بأن اللاعبين لم يقدموا الأداء المقنع، وبالتالي كنا نستحق الخسارة، وقد جدد ثقته التامة في الفريق، وقدرته على محو الصورة السلبية، وهذا ما حدث بالفعل، حيث وعدناه بتغيير الصورة السلبية بالكامل، وأن نقدم مباراة كبيرة، وإحراج البطل.

وأضاف: نجحنا في المهمة، وأوقفنا خطورة مهاجمي الجزيرة، ورغم تغيير مركزي من الظهير إلى متوسط الدفاع، إلا أنني لم أجد صعوبة في ذلك، لأني لعبت سابقاً مع «الفهود» بهذه الطريقة، وأنا رهن إشارة المدرب، في أي مركز يراه مناسباً، وبالفعل نجح في وضع الخطة المناسبة، لتحقيق نتيجة إيجابية، وكنا نتوقع التعادل، إلا أننا حصدنا النقاط الثلاث، وهي دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة.

وقال: نشعر بالسعادة بعد انتزاع فوز غالٍ على البطل، والأهم أننا طوينا صفحة الخسارة القاسية أمام الوحدة، ولدينا مباراة قادمة مهمة، علينا التفكير بها منذ الآن، لأنها ستكون على ملعبنا أيضاً، ولدينا طموحات كبيرة لبلوغ أهدافنا كاملة، وحسم البقاء مبكراً، حتى لا ندخل في لعبة الحسابات، كما حدث في الموسم الماضي.